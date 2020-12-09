Как умерла свинка Пеппа: что за история и откуда такой ажиотаж в сети

Фраза "Как умерла свинка Пеппа" оказалась в рейтинге самых популярных запросов украинцев в Google за 2020 год.

При этом официальных сообщений о гибели персонажа популярного мультфильма не поступало. OBOZREVATEL рассказывает, откуда взялись такие слухи и почему они спровоцировали ажиотаж в сети.

Появление запроса связано с публикацией блогера bspovs_ в TikTok. Так, 2 ноября 2020 года девушка выложила короткое видео с надписью "Сними себя на видео до и после того, как узнаешь, как умерла свинка Пеппа".

В результате ролик набрал более трех миллионов просмотров. Многие пользователи поверили и стали искать более подробную информацию в поисковике.

Между тем, от создателей мультфильма не поступало каких-либо сообщений на эту тему. Зато вместо этого в сети можно обнаружить жуткую альтернативную историю Пеппы от одного из авторов сайта Wattpad Yuki Sazuki.

Его сборник рассказов называется "Пора разрушить ваше детство!". Согласно его сюжету, героиня британского мультсериала провела все детство в больнице, поэтому в результате ее родители приняли решение об эвтаназии и вкололи дочке инъекцию яда.

В интернете можно найти альтернативную историю свинки Пеппы скриншот

Кроме того, о гибели Пеппы говорится и внескольких странных видео на YouTube. А в 2016 году свинку в шутку похоронили в Twitter – благодаря хэштэгу (#peppapig), которым часто обозначают ушедших в мир иной.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее психологи назвали мультфильм "Свинка Пеппа" опасным для здоровья детей. По мнению специалистов, Пеппа может серьезно испортить поведение ребенка.