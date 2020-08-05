Как украинцы помогли создавать саундтрек к сериалу "Чернобыль": опубликовано видео

Главный саундтрек к сериалу компании НВО "Чернобыль" помогли создать украинцы. В записи трека "Вечная память" участвовал львовский мужской хор "Гомін", а воплотить проект помог украинский продюсер Андрей Пидкивка, который уже 25 лет живет в США.

Музыку для композиции написала исландский композитор Хильда Гуднадоттир. О процессе совместного создания саундтрека рассказал "Голос Америки" (смотрите видео в конце новости).

"Мне было невероятно приятно, что НВО обратились в мою компанию, которую я создал в США несколько лет назад. Звонок поступил с Германии и наам предложили записать такой проект для НВО. Это воплотилось очень быстро и все было записано за несколько часов", – отметил продюсер.

Андрей Пидкивка помог создать саундтрек к сериалу "Чернобыль" Голос Америки (скриншот видео)

Пидкивка также подчеркнул, что решил выбрать хористов "Гомону" из-за их звучания – для создания композиции необходим был очень низкий тембр голоса.

"Там во Львове есть невероятные голоса. Особенно низкие, так как нужно было петь очень низкие ноты", – поделился музыкант.

Хор "Гомін" спел композицию "Вечная память" для сериала "Чернобыль" Голос Америки (скриншот видео)

Интересно, что запись трека проходила в церкви, поскольку необходимо было аутентичное звучание. Голоса певцов не обрабатывались дополнительными эффектами.

"Как голоса звучали в церкви, так же натурально потом это все наложилось на картину", – подытожил продюсер.

Как звучит полная версия саундтрека к сериалу "Чернобыль":

Как сообщал OBOZREVATEL, саундтрек к сериалу компании HBO "Чернобыль" стал лауреатом престижной премии "Грэмми", которую называют музыкальным "Оскаром". Также в 2020 году"Чернобыль" победил в семи номинациях премии BAFTA – Британской академии кино и телевизионного искусства. Это сделало проект абсолютным лидером среди номинантов.