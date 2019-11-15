Главная Новости
15 ноября • обновлено в 14:41
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Блоги - Новости кино

Кино на Диване
Кино на Диване
Блогер Все статьи автора

Как Уилл Смит столкнулся с аннексией и "зелеными человечками"?

591

Здесь проблемы такими же грандиозными, как и захват Крыма "вежливыми людьми". Над планетой нависла огроменная тарелка. От нее отделились ещё три десятка кораблей поменьше. Причем намерения захватчиков были отнюдь не мирными.

Как Уилл Смит столкнулся с аннексией и "зелеными человечками"?

По счастливой случайности одному из пилотов удалось сбить вражеский истребитель. Внеземного пилота было решено как можно быстрее доставить на секретную базу и допросить. Тут-то и открылась правда. Инопланетяне захотели прибрать планету к своим рукам, выкачать из неё все ресурсы, а потом полететь на поиски другой такой же планеты. Да ещё и оставить на Земле своих "зеленых человечков" и военную базу, на всякий случай. Ничего не напоминает такой сценарий?

Так вот, пока идет допрос гуманоида, весь мир пылает в огне раскаленной плазмы. Корабли поменьше жгут все крупные города — от Нью-Йорка до Токио. Казалось бы, никто не в силах противостоять угрозе извне. Ведь земные технологии не позволяют истребить врагов.

Однако нашелся смельчак — Уилл Смит. Он вместе с гениальным ученым нашел выход из сложной ситуации. Случайно пришедшая в голову идея может переломить ход войны с инопланетными захватчиками. А главный праздник США может стать величайшим днем в истории человечества.

Что именно предприняли два отчаянных героя? Чем закончится противостояние землян и "зеленых человечков"? Вы узнаете это в фильме Роланда Эммериха "День Независимости". Смотрите мировые кинохиты только на Divan.TV.

Все самое интересное из жизни Меган Маркл - читайте у нас в Instagram!

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Кино на Диване Кино на Диване
Тег
кино
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости кіно

Топ-публикации

Топ-блоги