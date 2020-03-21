Родила четверых, но осталась стройной: в чем секрет фигуры актрисы Екатерины Климовой

Екатерина Климова известная актриса и многодетная мама. Сейчас у звезды четверо детей. Еще во время первой беременности Климова прибавила в весе, но вскоре успешно избавилась от набранных килограммов. Ситуация повторилась и с другими беременностями. Актриса шутит, что вес ушел из-за кормления грудью и хорошей генетики.

Сейчас Екатерина Климова весит не более 55 кг. Как ей это удается — в материале OBOZREVATEL.

Правила питания

Актриса не верит в быстрые диеты и не сидит на них. Она серьезно подходит к вопросу питания и всегда консультируется с врачом, прежде чем поменять меню или ввести в него новый продукт. За годы жизни Климова сформировала собственные принципы здорового питания и никогда им не изменяет.

Екатерина не расстается с водой. Она старается выпивать рекомендованную норму. От вредных газировок звезда отказалась уже давно. Шипучую жидкость она позволяет себе только на отдыхе и крайне редко. Отношение актрисы к алкогольным напиткам неизвестно, но категоричных заявлений на этот счет она не делала.

При выборе продуктов Климова всегда обращает внимание на дату изготовления. Сверх калорийных блюд на столе у актрисы не бывает. Кроме того, Климова сторонница раздельного питания. Она никогда не смешивает белки и углеводы.

Екатерина с осторожностью относится к мясу. Она не вегетарианка и готовит мясные блюда, но только без добавок и отдельно от других ингредиентов. Фаворитом актрисы является творог. Именно он помог ей быстро вернуться в форму. Климова активно приучает к правильному питанию детей. Дает им меньше жареного и готовит зеленые салаты вместо мяса.

Массаж

Плавание Климова считает идеальным способом избавления от лишнего жира. К сожалению, времени у занятой актрисы нет. Выход она нашла быстро и записалась на массаж. Отвечая на вопросы поклонников, Климова не называет вид массажа, на который ходит. Она убеждена, что подбирать его должен специалист в индивидуальном порядке. Любую самодеятельность в вопросах здоровья и красоты Екатерина не приемлет.

Звезда часто находится в поездках и добраться до массажного кабинета у нее тоже получается не всегда. Выручил Климову и помог подтянуть фигуру массажный коврик. Актриса обожает это приобретение и всегда берет его с собой в дорогу.

Физическая нагрузка

Екатерина Климова не посещает спортзал, но физическая нагрузка важная составляющая ее похудения. Актриса пользуется интересным и вполне рабочим способом подкачки мышц. Она в течение дня напрягает мускулатуру, удерживает ее на несколько секунд в таком состоянии, а потом расслабляет. В совокупности 20 минут в день помогают Климовой поддерживать стройность.

Особенно Екатерине нравится, что делать упражнения можно где угодно. Под одеждой незаметно, что мышцы работают, а польза от упражнений огромная.

Екатерина Климова любит свой плоский животик и кубики пресса. Секрет предельно прост: актриса отжимается от пола по 100 раз в день. На этом серьезные физические нагрузки с целью похудения заканчиваются.

Климова грешит на профессию. По ее словам, артисты всегда активно двигаются и танцуют. К этому прибавляются нагрузки психологические. Волнение перед спектаклем становится причиной потери аппетита и резкого похудения.

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