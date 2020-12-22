Как снимали сцены секса в "Перших ластівках. Zалежні": звезды сериала раскрыли правду

Актеры нашумевшего сериала "Перші ластівки. Zалежні", который в декабре 2020 года вышел на Новом канале, рассказали, как снимались сцены секса. Своими историями поделились Таисия-Оксана Щурук, Максим Девизоров, Максим Самчик и Виктория Литвиненко.

Так, во время съемок эротических эпизодов некоторые из артистов, несмотря на опыт в кино, испытывали неловкость. Другие, неожиданно для команды, чувствовали себя довольно уверенно. Об этом эксклюзивно для OBOZREVATEL сообщила пресс-служба Нового канала.

По сюжету, между персонажами Таисии-Оксаны Щурук и Максима Самчика (Альбина и Влад) завязывается роман. Сначала они поддались импульсу и занялись сексом во время вечеринки в общежитии, и только потом их отношения вышли на более серьезный уровень. Таисия играла в откровенных сценах уверенно, а Максиму пришлось столкнуться с рядом трудностей.

"Эротических сцен я вообще не стесняюсь, потому что это такая же задача персонажа, как и все остальные. Снимать секс-сцены было весело, задорно и даже смешно. Например, с Максом Самчиком у нас был момент, когда мы занимаемся любовью в комнате. И ему надо было расстегнуть мой бюстгальтер. Тут-то и начались неудобства, потому что его шили на заказ, и там непростая застежка. Мы дублей пять потратили на то, чтобы Макс меня раздел!" – отметила актриса сериала.

"Не скажу, что играть было очень сложно… Правда, все равно был мандраж. А у Таи – нет, так что она тащила меня за собой. После сцены секса Тая даже не особо спешила одеваться –расспрашивала у команды, как все получилось. Кстати, я заметил, что откровенные сцены проще играть с незнакомыми людьми. А когда партнер – актриса, с которой я хорошо знаком или дружу – начинаю переживать", – добавил Самчик.

Самая яркая эротическая сцена сезона – секс персонажей Виктории Литвиненко и Максима Девизорова (Кира и Назар). Именно тогда зритель узнал, что персонаж Девизорова предоставлял интим за деньги, а героиня Литвиненко увлекается БДСМ. 34-летняя актриса отметила, что эротический эпизод был для нее самым сложным во время съемок.

"Самая сложная сцена для меня – сцена секса. И дело было не в самом сексе, мы же им не занимались, это просто работа, – а в латексном костюме! Мне было очень жарко в нем, он совершенно не пропускал воздух. Где-то через полчаса, как я его надела, мне стало физически плохо – почувствовала, что начинаю куда-то "отходить". На этих съемках я переживала больше не за себя, а за Макса. У меня больший актерский опыт, было много подобных сцен, хотя и не настолько откровенных. Но все прошло хорошо, ведь мы еще "на берегу" договорились не стесняться", – призналась Литвиненко.

В "Перших ластівках. Zалежні" Максим Девизоров полностью обнажился в кадре.

"Нам с Викой Литвиненко было комфортно находиться в кадре. Хотя на площадке и чувствовалось напряжение – большая часть съемочной группы – мужчины, они были очень взвинчены и взбудоражены. Все прошло клево, никто не шутил и не подкалывал – все понимали, что это просто работа. Тем более, я свыкся, что моя пятая точка – визитная карточка каждого сезона "Ластівок…" – рассказал Максим Девизоров.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый сезон сериала "Перші ластівки" поднял шумиху в сети. Поднятые в нем темы настолько зацепили и впечатлили общество, что его посмотрели миллионы зрителей. Создатели добавили в титры номер горячей линии "Ла Страда-Украина", куда могут обратиться подростки, испытывающие разного рода проблемы.