Шерон Стоун влепила режиссеру пощечину: как снимали знаменитую секс-сцену в фильме "Основной инстинкт"

Звезда Голливуда Шэрон Стоун впервые прославилась на весь мир после премьеры знаменитого эротического триллера "Основной инстинкт", который снял режиссер Пол Верховен.

Как именно снимались самые эротичные сцены фильма, ставшего легендарным? Рассказываем в этом материале.

Загадки сцены допроса

Многих зрителей интересовал вопрос: есть на актрисе трусики или нет?

Особенно зрителям запомнился допрос главной героини "Основного инстинкта", на которой не было нижнего белья. Детективы, сидящие напротив, не могли оторвать глаз от промежности сексуальной женщины, которая играла с ними, периодически закидывая ногу на ногу, а в самые напряженные моменты разговора снова отвлекала их внимание на интересную часть своего тела.

Многих любителей кино до сих пор интересует вопрос: отсутствие нижнего белья на Шэрон Стоун – это случайность или заготовка? А может на ней какие-то особые трусики, имитирующие половые органы? Существует даже предположение, что на съемочной площадке только оператор заметил, что актриса пришла без нижнего белья, и решил снять крупнее этот план, а режиссер вставил его в финальный монтаж, о чем до премьеры фильма не знала даже исполнительница главной женской роли.

Джо Эстерхаз изначально написал сценарий с многочисленными сексуальными сценами, но вышеописанного эпизода в нем не было. Его придумал Пол Верховен, который когда-то в молодости посетил одну из вечеринок и познакомился там с замужней красавицей. Эта женщина дразнила будущего режиссера именно так, как показано в его фильме.

Как снимали самый знаменитый эпизод фильма?

Актриса вспоминала, что сниматься без трусиков ее попросил Верховен. Он объяснил это тем, что они чересчур белые и софиты постоянно их высвечивают в кадре. Стоун дала согласие на просьбу режиссера, но поставила условие, что оператор не будет снимать ее промежность. Позже Шэрон увидела черновой монтаж и была возмущена тем, что режиссер ее обманул. Верховен отделался пощечиной, а Стоун позже его простила.

По словам самого постановщика "Основного инстинкта", он заранее предупредил актрису обо всех нюансах этой сцены и Шэрон согласилась в ней сниматься, но после разговора со своими агентами, которые говорили, что обнаженная натура испортит ей репутацию, Стоун потребовала изменить данный эпизод. Верховен не захотел этого делать и оставил все, как есть.

Одно лишь можно сказать точно, в знаменитой сцене "Основного инстинкта" Стоун снималась без трусиков.

Секс без секса

Все остальные эротические сцены в фильме были заранее оговорены с актерами. Реального секса на съемочной площадке не было. Чтобы не заразить друг друга любыми инфекциями, исполнители главных ролей снимались в специальных накладках, которые прикрывали их причинные места.

Работа над фильмом шла в то время, когда по миру начал распространяться СПИД. Майклу Дугласу хотелось зафиксировать на пленку свое красивое тело, пока еще в Голливуде не перестали снимать эротику по вышеозначенной причине. Позже выяснилось, что он переживал зря.

Майкл Дуглас и Шэрон Стоун – секс-символы конца XX века

Режиссер заранее продумал все детали каждой эротической сцены. Операторы снимали 10 разных дублей, меняя ракурсы, а на монтаже Верховен выбирал тот, который, по его мнению, одобрит рейтинговая комиссия МРАА, а он сможет сохранить свою изначальную задумку. Но все же режиссеру пришлось четырнадцать раз переделывать эротические сцены из-за их несоответствия принятым нормам.

Допрос с оголенной промежностью Шэрон Стоун побил все рекорды по стоп-кадрам в условиях домашнего просмотра. Полу Верховену удалось растормошить Голливуд и стать родоначальником нового жанра – эротического триллера.

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