Ожидаемая многими с нетерпением картина Сэма Мендеса "1917" вышла на экраны и уже успела получить премию BAFTA Британской академии кино в категории "лучший фильм".

Какие отзывы оставили зрители, в чем особенность этой работы и стоит ли ее смотреть? Читайте в материале OBOZREVATEL.

Что легло в основу сценария?

Картина Мендеса основана на реальных событиях, а конкретно, на воспоминаниях его деда, Альфреда, прошедшего Первую мировую войну.

По словам режиссера, у него ушла уйма времени на то, чтобы понять, как снимать этот непростой фильм. Так родилась идея “одного дубля”, способа съемки, который делает картину в чем-то похожей на компьютерную игру, но только на первый взгляд. На самом деле работа Мендеса намного сложнее и глубже любой компьютерной “стрелялки.”

О чем фильм “1917”?

Следует заметить, что “1917” не тривиальная военная драма, а скорее экшн, прохождение миссии с преодолением препятствий. Это путешествие сквозь ад, результат которого — субъективный опыт героев, полученный ими за довольно короткое время.

Коротко о сюжете. Двое британских солдат, капралы, Блейк (Дин-Чарльз Чепмен “Игра престолов”) и Скофилд (Джордж Маккей “11.22.63”) по приказу командования отправляются в соседнюю воинскую часть, где служит брат Блейка. Задача солдат, как бы, несложна, передать полковнику ( Бенедикт Камбербэтч “Шерлок”) приказ генерала (Колин Ферт “Шерлок”) об отмене наступления. Немцы приготовили англичанам неприятный сюрприз, и если Блейк и Скофилд не успеют, погибнут два батальона, в том числе и брат Блейка.

На самом деле миссия практически невыполнима, но зритель узнает об этом не сразу.

Как снимали “1917” и почему это не совсем “один дубль"?

Это не первые попытки Мендеса снимать методом одного дубля, длинными сценами, без так называемых “склеек”, также сделаны и некоторые эпизоды в его картине “Спектр.” Такой прием создает эффект личного присутствия, позволяет ощутить атмосферу и масштабность событий. Скажем так, в “1917” этот прием оказался более уместным, чем в том же “ Спектре”, где подобные сцены удивляют, но не заставляют задуматься.

При этом будет преувеличением сказать, что весь “1917” снят “одной сценой”. Безусловно, “склейки” в картине присутствуют, просто их не так много.

Один из создателей фильма, Роджер Дикинс, так описал процесс съемки методом “одного дубля”: “Вы делаете длинную, длинную сцену, около восьми с половиной минут, делаете всякие хитрые штуки с камерой, ребята делают свою работу, и все должно синхронизироваться, потому что это “балет”. Вы снимаете один сложный момент, за ним другой, третий и надеетесь, что все получится, потому что иначе придется начинать с начала".

Подводя итог сложной работы, Сэм Мендес, заявил: “Я просто хотел, чтобы зрители каждую секунду путешествовали с нами в реальном времени”.

Отзывы на фильм "1917"

В основной массе зрители высказываются либо восхищенно, либо просто позитивно и желают картине собрать побольше премий "Оскар".

“Это лучшее, что я видел в этом году! 10/10. Режиссеру, оператору и художнику по декорациям отдельный респект! Актеры тоже были на высоте. Прекрасный фильм!” — пишут на сайтах о кино.

Лишь изредка встречаются критические. В частности, “1917” сравнивают с “Дюнкерком”, где за визуальными эффектами теряется смысл повествования. Еще кому-то фильм показался “вялым и скучным”.

“Лично мне фильм не понравился. Не понимаю, почему его тут все так хвалят... Сюжет скучный, весь фильм какая-то беготня + телепортации, персонажи не раскрыты (как можно переживать за чела, про которого, кроме имени, ничего неизвестно???" — возмущался один из зрителей.

Что посоветовать? Посмотрите сами и составьте собственное мнение. С точки зрения автора, данной статьи фильм стоящий и не простой, но это лишь субъективное мнение обычного зрителя.

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