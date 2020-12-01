Как изменились звезды фильма "Один дома" за 30 лет: фото тогда и сейчас

30 лет назад состоялась премьера культовой киноленты, которая до сих пор остается для многих любимым новогодним фильмом.

OBOZREVATEL опубликовал подборку снимков, как выглядели актеры в первой части фильма в 1990 году и как они выглядят сейчас.

Маленький Кевин, который защищает дом от грабителей, родители, которые вечно забывают сынишку дома, и другие – именно они заставляют нас пересматривать "Один дома" ежегодно, как только выпадет снег.

Маколей Калкин (Кевин МакКалистер)

Как выглядят актеры спустя 30 лет после премьеры "Один дома".

Маколей снялся в фильме, когда ему было всего 10 лет. 26 августа в этом году ему исполнилось 40. Актер ведет блог, в котором часто пародирует Кевина, а также озвучивает пародии голосом своего экранного героя (например, в мультсериале "Робоцып"). Калкин даже сделал себе защитную маску в виде своего же лица, только молодого, чем сильно напугал фанатов.

Как выглядят актеры спустя 30 лет после премьеры "Один дома". Instagram Маколея Калкина

Известно, что сейчас он встречается с Брендой Сонг. Они уже долгое время пытаются завести ребенка.

Кэтрин О'Хара (Кейт МакКалистер)

Как выглядят актеры спустя 30 лет после премьеры "Один дома".

Актрисе, которая сыграла маму маленького Кевина, уже исполнилось 65 лет. У нее есть двое взрослых детей. Кэтрин О'Хара снялась во множестве фильмов, среди которых "Битлджус", "За гранью возможного" и "Клиент всегда мертв".

Джон Херд (Питер МакКалистер)

Экранный отец Кевина, снявшийся в обеих частях "Один дома", скончался в возрасте 71 год еще в 2017 году. Его актерский стаж был больше, чем у Кэтрин. Джон Херд запомнился по фильмам "Глаза змеи", "На линии огня", "Дело о Пеликанах" и сериалам "Полиция Майами", "Побег из тюрьмы" и другим.

Как выглядят актеры спустя 30 лет после премьеры "Один дома".

Девин Рэтрей (Базз Маккалистер)

Сейчас бы вы вряд ли узнали в лицо старшего брата Кевина – Базза. Старший сын Маккалистеров запомнился тем, что вечно насмехался над младшим и держал дома настоящего тарантула. Сейчас актеру 42 года, и он успел сняться в сериалах "Закон и порядок", "Сверхъестественное" и "Хорошая жена".

Как выглядят актеры спустя 30 лет после премьеры "Один дома".

Джо Пеши (Гарри)

Бандит с золотым зубом, который пытался ограбить дом Маккалистеров со своим напарником, запомнился зрителям как один из самых харизматичных актеров. До выхода первого фильма "Один дома", Пеши уже снялся у Скорсезе и даже получил "Оскар".

После играл чаще всего гангстеров, а в конце 90-х ушел из кино. Возвращался лишь однажды, чтобы сыграть роль в фильме Роберта Де Ниро "Ложное искушение".

Как выглядят актеры спустя 30 лет после премьеры "Один дома".

Дэниел Стерн (Марв)

Актер, сыгравший Марва, после съемок в двух фильмах "Один дома" продолжил карьеру, получая разные роли в кино и сериалах. В 2012 году Дэниел Стерн сыграл роль в фильме "Рождественская история 2". В свободное время 63-летний актер занимается скульптурой.

Как выглядят актеры спустя 30 лет после премьеры "Один дома".

Как сообщал OBOZREVATEL, Маколей Калкин снимется в "Американской истории ужасов". Это будет его первая крупная роль за последние годы.