Как изменились звезды фильма "Один дома" за 30 лет: фото тогда и сейчас

30 лет назад состоялась премьера культовой киноленты, которая до сих пор остается для многих любимым новогодним фильмом.

OBOZREVATEL опубликовал подборку снимков, как выглядели актеры в первой части фильма в 1990 году и как они выглядят сейчас.

Маленький Кевин, который защищает дом от грабителей, родители, которые вечно забывают сынишку дома, и другие – именно они заставляют нас пересматривать "Один дома" ежегодно, как только выпадет снег.

Маколей Калкин (Кевин МакКалистер)

Маколей снялся в фильме, когда ему было всего 10 лет. 26 августа в этом году ему исполнилось 40. Актер ведет блог, в котором часто пародирует Кевина, а также озвучивает пародии голосом своего экранного героя (например, в мультсериале "Робоцып"). Калкин даже сделал себе защитную маску в виде своего же лица, только молодого, чем сильно напугал фанатов.

Известно, что сейчас он встречается с Брендой Сонг. Они уже долгое время пытаются завести ребенка.

Кэтрин О'Хара (Кейт МакКалистер)

Актрисе, которая сыграла маму маленького Кевина, уже исполнилось 65 лет. У нее есть двое взрослых детей. Кэтрин О'Хара снялась во множестве фильмов, среди которых "Битлджус", "За гранью возможного" и "Клиент всегда мертв".

Джон Херд (Питер МакКалистер)

Экранный отец Кевина, снявшийся в обеих частях "Один дома", скончался в возрасте 71 год еще в 2017 году. Его актерский стаж был больше, чем у Кэтрин. Джон Херд запомнился по фильмам "Глаза змеи", "На линии огня", "Дело о Пеликанах" и сериалам "Полиция Майами", "Побег из тюрьмы" и другим.

Девин Рэтрей (Базз Маккалистер)

Сейчас бы вы вряд ли узнали в лицо старшего брата Кевина – Базза. Старший сын Маккалистеров запомнился тем, что вечно насмехался над младшим и держал дома настоящего тарантула. Сейчас актеру 42 года, и он успел сняться в сериалах "Закон и порядок", "Сверхъестественное" и "Хорошая жена".

Джо Пеши (Гарри)

Бандит с золотым зубом, который пытался ограбить дом Маккалистеров со своим напарником, запомнился зрителям как один из самых харизматичных актеров. До выхода первого фильма "Один дома", Пеши уже снялся у Скорсезе и даже получил "Оскар".

После играл чаще всего гангстеров, а в конце 90-х ушел из кино. Возвращался лишь однажды, чтобы сыграть роль в фильме Роберта Де Ниро "Ложное искушение".

Дэниел Стерн (Марв)

Актер, сыгравший Марва, после съемок в двух фильмах "Один дома" продолжил карьеру, получая разные роли в кино и сериалах. В 2012 году Дэниел Стерн сыграл роль в фильме "Рождественская история 2". В свободное время 63-летний актер занимается скульптурой.

Как сообщал OBOZREVATEL, Маколей Калкин снимется в "Американской истории ужасов". Это будет его первая крупная роль за последние годы.