Как изменились актеры культового фильма "Леон" спустя 26 лет после премьеры: впечатляющие фото

Культовый фильм французского режиссера Люка Бессона "Леон" впервые вышел на экраны в сентябре 1994 года.

Лента сразу полюбилась зрителю и уже на протяжении 26 лет является одной из самых популярных в истории мирового кинематографа. Главные роли в фильме исполнили Натали Портман и Жан Рено. Также в "Леоне" снялись Гэри Олдмен, Дэнни Айелло и Эллен Грин.

OBOZREVATEL решил показать, как изменились главные герои легендарной драмы-боевика.

Знаменитый кадр из фильма "Леон" . Рекорд ФМ

Жан Рено

Свою карьеру актера Жан Рено начал еще в 1979 году, когда его пригласили на съемки документального фильма "Гипотеза украденной картины". Но настоящую популярность и почтение Голливуда он получил именно после съемок фильма "Леон", где актер исполнил главную роль наемного убийцы Леона.

Фильм "Леон": как сейчас выглядит Жан Рено.

В 2020 году актер отпраздновал 70 летний юбилей и не смотря на столь солидный возраст, он продолжает с удовольствием сниматься в кино.

Натали Портман

На момент съемок "Леона", юной Портман было всего 13 лет, ее утвердили на роль лишь со второго раза. После выхода фильма Портман проснулась по-настоящему знаменитой. Позже в одном из интервью Натали призналась, что пройти кастинг на заветную роль Матильды ей было нелегко. Проблема заключалась как раз в возрасте: едва увидев девочку, Бессон без лишних раздумий вынес неутешительный вердикт – слишком юна. Но Портман не собиралась сдаваться просто так, ей посчастливилось попасть на кастинг второй раз. Серьезный настрой в комплексе с талантом и запоминающейся внешностью не смогли оставить режиссера равнодушным.

Натали Портман в фильме "Леон" и сейчас.

Сейчас за плечами у 39-летней Натали Портман – четыре десятка актерских работ, многие из которых стали классикой кинематографа. Сегодня ее смело можно назвать одной из самых влиятельных актрис современности.

Гэри Олдмен

Гэри Олдмен – британский актер, режиссер, продюсер и музыкант. Успех пришел к актеру далеко не сразу, но самоотдача и ответственный подход к работе позволили Олдману получить признание и стать одним из самых востребованных актеров своего времени. На счету у Гэри более 150 картин самых разных жанров. Сейчас актеру – 62 года, на момент съемок ему было 36. Он исполнил роль Нормана Стэнсфилда – убийцы семьи Матильды.

Как изменился Гэри Олдман после роли в фильме "Леон".

Дэнни Айелло

Дэнни Айелло – известный американский актер, сыгравший около сотни ролей в фильмах, среди которых ставшие любимыми во всем мире: "Гудзонский ястреб", "Леон", "Власть Луны", "Специалист по съему", "Пурпурная роза Каира".

Дэнни Айелло: как выглядел актер спустя 25 лет после премьеры "Леона".

Его амплуа – отважные герои-полицейские, жестокие и могущественные гангстеры, простые рабочие люди из народа, с твердым характером. Многие персонажи Дэнни понятны и близки зрителю, они очаровывают своим юмором и ироничностью. В 2019 году актер скончался в возрасте 86 лет. На момент съемок ему было 60, он сыграл роль мафиози Тони.

Эллен Грин

Помимо актерского мастерства, Эллен Грин является звездой кабаре и отлично поет. Несмотря на свой солидный возраст – 69 лет, актриса активно продолжает сниматься в кино и на телевидении. на момент съемок ей было 43 года, она исполнила роль мачехи Матильды (Натали Портман).

Эллен Грин: как изменилась актриса из фильма "Леон" .

Как сообщал OBOZREVATEL, французский актер Жан Рено, звезда картины "Леон" в 2018 году посетил с коллегами Киев и Закарпатье. В Украине 69-летний артист снимался во франко-украинском фильме "Последний шаг". Читайте также эксклюзивное интервью с Жаном Рено по ссылке.