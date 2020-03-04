Молодая актриса Полина Гренц прославилась ролью Сани Мамаевой из российского ситкома "Физрук". Сейчас из пухленькой старшеклассницы девушка превратилась в настоящую обольстительную красавицу.

Дмитрий Нагиев и Полина Гренц на съемках "Физрука"

Популярность российского "Физрука" помогла молодым актерам, занятым в ситкоме, стать известными на всю страну. По словам исполнительницы роли Сани Мамаевой Полины Гренц, в ее жизни осуществилась "американская мечта".

По воле случая девушка оказалась на кастинге сериала, а после удачного прохождения всех отборочных туров была утверждена на одну из главных ролей. Полина говорит, что без поддержки Дмитрия Нагиева у нее ничего бы не вышло. Звезда российского кино и ТВ обратил внимание на девушку, которая вела себя на пробах с детской непосредственностью.

Преображение Полины Гренц из пухленькой симпатяшки в очаровательную леди

Создатели сериала поставили перед Полиной задачу – хорошенько поправиться, ведь ее героиня – аппетитная розовощекая пышка, которой одноклассники дали прозвище "Наф-Наф". Рост Гренц – 1.6 метров, а вес в то время составлял 86 килограммов. Уже в третьем сезоне "Физрука" перед зрителями предстала сильно постройневшая девушка. Полине удалось сбросить двадцать килограммов и существенно преобразиться.

О чем сериал "Физрук"?

Состоятельный бизнесмен, выходец из криминальной среды Мамай увольняет своего главного охранника Олега Фомина (эта роль досталась Дмитрию Нагиеву). Шеф считает, что "Фома" действует "устаревшими" методами, которые создают ему дополнительные проблемы.

При этом главный герой сериала делает все от него зависящее, чтобы не потерять высокооплачиваемую работу. Олег принимает решение сблизиться с дочерью Мамая.. Он хочет стать ее лучшим другом и в подходящий момент вернуться в "обойму" папаши Сани Мамаевой.

Для этого "Фома" устроился работать в школу, где учится девушка, на должность физрука. Новая сфера деятельности совершенно непривычна для Олега, но постепенно он приспосабливается и начинает внутренне меняться, как личность.

Как выглядит и чем занимается актриса сейчас?

В данный момент Гренц выкладывает в сеть свои программы и выступает на музыкальных вечеринках, как ди-джей.

Полину можно будет увидеть в новом сезоне телешоу "Холостяк", в котором девушка выступит в качестве одной из претенденток в борьбе за сердце стоматолога Антона Криворотова.

Сравните Полину в "Физруке" и сейчас

Сегодня актриса уже не толстая и нескладная Саня Мамаева, а настоящая красавица с идеальной фигурой и новым цветом волос. Такие девушки вызывают живой интерес у успешных мужчин.

Постоянные пользователи интернета также знают талантливую актрису, как популярного блогера. На ее страницу в Instagram подписано около восьмисот тысяч человек. На ней можно увидеть личные и рабочие фотографии, а также пикантные снимки, демонстрирующие прекрасные формы Полины.

О личной жизни девушки известно немного. Одно время ее парнем называли Артура Сопельника ("Борзого" из "Физрука"), но позже выяснилось, что это неправда. Затем в СМИ писали, что возлюбленным Гренц стал видеоблогер Влад Беренич, но и эта новость оказалась "уткой".

Называть имя своего парня девушка не хочет, известно лишь, что он является осветителем, а знакомство молодых людей произошло на съемках "Физрука".

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