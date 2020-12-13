Мировые звезды поддержали тренд "Мой эльф", который запустила американская актриса Элизабет Бэнкс. Он отсылает в рождественской традиции, описанной в книге Кэрол Эберсольд и Чанды Белл "Эльф на полке" (Elf on the Shelf). Накануне Рождества в доме появляется эльф или другой гость, который перемещается по дому и следит за поведением детей (на самом деле это игрушка и ею управляют родители, ну да ладно). Если детки были послушными, то они на утро получат подарок от Санты.

Так вот, актриса настолько вдохновилась подобной идеей, что решила создать такой тренд в Twitter и Instagram. Она выложила фото, где "усадила" себе на плечо своего коллегу по цеху Тома Хэнкса. Видимо, фотка получилась настолько натуральной, что знаменитости начали рифмовать других звезд со своими именами и тоже "посадили" их себе на плечи.

Поэтому буквально за день соцсети заполонили фотки с подписями "Старк на Марке", "Костанса на Сансе", "Кэрри на Кэри", "Дженни на Энни" и многими другими. Так что поздравим звезд с очередным поводом хайпануть!

А пока знаменитости веселятся, предлагаем вам посмотреть фильм сестер Вачовски и Тома Тыквера "Облачный атлас". Здесь представлены 6 историй, которые связаны идейно и символически. Главную роль играет Том Хэнкс, которому сейчас так удобно сидится на плече!

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