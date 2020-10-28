Кабмин разрешил тратить деньги из COVID-фонда на патриотические сериалы

Кабинет министров разрешил использовать для реализации отдельных этапов производства патриотических сериалов бюджетные деньги из "коронавирусного" фонда.

Об этом в среду, 28 октября, сообщила пресс-служба Министерства культуры и информационной политики.

Правительство одобрило проект постановления "О внесении изменений в пункт 9 Порядка использования средств для осуществления некоторых мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-Co V-2 ".

"Это позволит более эффективно использовать 100 млн грн, выделенных на создание этого общественно значимого аудиовизуального контента и поддержку киноотрасли в условиях коронакризиса", – сказано в сообщении.

При этом в постановлении Кабмина от 8 июля №592 указывалось, что средства должны быть использованы к концу 2020 года.

"Поэтому возникла необходимость предусмотреть возможность их использования не только для покрытия затрат на производство всего телевизионного сериала, но и для поддержки реализации отдельных периодов (этапов)", – пояснили в министерстве.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Глава "Укравтодора" пояснил, почему деньги из COVID-фонда потратили на дороги. Речь шла об около 20,5 млрд грн.