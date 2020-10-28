Кабмин разрешил тратить деньги из COVID-фонда на патриотические сериалы

Кирилл Лютый
Кирилл Лютый
Кино
712
Министр культуры Александр Ткаченко

Кабинет министров разрешил использовать для реализации отдельных этапов производства патриотических сериалов бюджетные деньги из "коронавирусного" фонда.

Об этом в среду, 28 октября, сообщила пресс-служба Министерства культуры и информационной политики.

Правительство одобрило проект постановления "О внесении изменений в пункт 9 Порядка использования средств для осуществления некоторых мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-Co V-2 ".

"Это позволит более эффективно использовать 100 млн грн, выделенных на создание этого общественно значимого аудиовизуального контента и поддержку киноотрасли в условиях коронакризиса", – сказано в сообщении.

При этом в постановлении Кабмина от 8 июля №592 указывалось, что средства должны быть использованы к концу 2020 года.

"Поэтому возникла необходимость предусмотреть возможность их использования не только для покрытия затрат на производство всего телевизионного сериала, но и для поддержки реализации отдельных периодов (этапов)", – пояснили в министерстве.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Глава "Укравтодора" пояснил, почему деньги из COVID-фонда потратили на дороги. Речь шла об около 20,5 млрд грн.

УкраинаКоронавирусКоронавирусМинистерство культуры