К известному боевику "Эвакуация" снимут продолжение: названа дата

В Голливуде снимут продолжение к нашумевшему боевику "Эвакуация". На платформе Netflix фильм получил большую популярность.

Так, съемки сиквела начнутся в 2021 году, пишет Comic Book.

Как стало известно, уже началась разработка сценария для второй части киноленты. Кроме того, в главной роли продолжит играть актер Крис Хемсворт.

"Да, мы все еще работаем над вторым фильмом. Сейчас мы находимся на этапе написания сценария, но надеемся снять его в следующем году. Я очень взволнован, Хемсворт очень взволнован, Netflix взволнован, так что сейчас главное дописать сценарий", – рассказал голливудский сценарист Джо Руссо.

Кадр из фильма "Эвакуация" Газета.Ру

Напомним, ранее в первой части фильма "Эвакуация" рассказывали о том, как группировка наемников берется освободить из заложников сына сидящего в тюрьме индийского наркобарона.

Подростка похитили конкуренты и держат его в столице Бангладеш Дакке – городе, состоящем из трущоб и практически полностью окруженном реками.

Ответственное задание поручают бывшему военному Тайлеру Рейку. Он легко расправляется с вооруженной охраной и быстро освобождает пленника, но доставить парня в безопасное место и выбраться из города, где на тебя объявлена охота, оказывается не так просто.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появились умилительные фото известного австралийского актера Криса Хемсворта с детьми.