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Известный российский актер попал в список врагов Украины

1.9т

Известный советский и российский актер театра и кино Виктор Бычков попал в список врагов Украины.

Об этом свидетельствует запись в разделе "Чистилище" на сайте украинского центра "Миротворец".

В обвинении значится: "Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный Россией Крым".

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Также отмечается, что 63-летний актер принимал участие в пропагандистских мероприятиях России.

Виктор Бычков снялся во множестве лент, среди которых, в частности, фильмы "Особенности национальной охоты", "Особенности национальной рыбалки", "Операция "С Новым годом!","Вива, Сталин ","Кукушка", "Жизнь с идиотом", а также сериалы "Убойная сила", "Ласточкино гнездо", "Кухня".

Как писал "Обозреватель", недавно в "чистилище" "Миротворца" угодили сразу несколько российских актеров.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Объект
сайт Миротворец
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