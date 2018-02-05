Известный российский актер попал в список врагов Украины

Известный советский и российский актер театра и кино Виктор Бычков попал в список врагов Украины.

Об этом свидетельствует запись в разделе "Чистилище" на сайте украинского центра "Миротворец".

В обвинении значится: "Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный Россией Крым".

Также отмечается, что 63-летний актер принимал участие в пропагандистских мероприятиях России.

Виктор Бычков снялся во множестве лент, среди которых, в частности, фильмы "Особенности национальной охоты", "Особенности национальной рыбалки", "Операция "С Новым годом!","Вива, Сталин ","Кукушка", "Жизнь с идиотом", а также сериалы "Убойная сила", "Ласточкино гнездо", "Кухня".

Как писал "Обозреватель", недавно в "чистилище" "Миротворца" угодили сразу несколько российских актеров.