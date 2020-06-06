Известные актрисы в СССР, которые стали психически больными: что с ними произошло
Слава и всеобщее признание нередко могут вскружить голову человеку. Со многими актерами в СССР, несмотря на то, что в те времена пропагандировали скромность и сдержанность, она также играла злую шутку.
Существует масса историй, когда ранее известные артисты пропадали с телеэкранов и доживали свой век в одиночестве и бедности. Некоторые из них боролись с тяжелыми заболеваниями.
OBOZREVATEL предлагает узнать, какие актрисы в СССР пострадали из-за ускользающей славы, неудачной любви и депрессии и были вынуждены бороться с психическими расстройствами.
Татьяна Самойлова: уходила из дома и теряла память
Звезда фильмов "Анна Каренина" и "Летят журавли" Татьяна Самойлова была яркой и талантливой актрисой. Но обладательница чрезвычайно ранимой натуры, неустойчивая психологически, она слишком близко принимала к сердцу любые неудачи. Это касалось как личной жизни, так и карьеры.
Со временем ее переживания превратились в патологию и актриса была вынуждена неоднократно проходить лечение в специализированных клиниках для душевнобольных.
При этом Самойлова была не просто звездой советского кино – она являлась фактически лицом, гордостью отечественного киноискусства в 60-е годы. Поэтому вся информация о ее психических заболеваниях и участившихся срывах нигде не афишировалась.
Официальным диагнозом каждый раз объявлялся туберкулез.
Татьяна Самойлова прожила долгую жизнь. Но последние годы стали настоящим мучением для нее самой и ее близких. Актриса не раз теряла память, уходя из дома. А потом родственники и волонтеры разыскивали ее по несколько суток. 4 мая 2014 года в день своего 80-летия артистку госпитализировали с приступом, но спасти не смогли. Вечером того же дня Самойлова скончалась.
Екатерина Савинова: бросилась под поезд из-за болезни
Актрису Екатерину Савинову сделал звездой фильм "Кубанские казаки", вышедший на экраны страны в 1949 году.
"Кубанские казаки" полюбились зрителям, карьера Савиновой пошла вверх. Она успела сняться в таких лентах, как "Сельский врач", "Чук и Гек", "Большая семья", "Медовый месяц", "Женитьба Бальзаминова" и ряде других.
Карьеру, а потом и жизнь Екатерины Савиновой разрушила фатальная случайность. На съемках она однажды выпила молока, которым ее угостили местные жители, и подхватила инфекцию, которая стала стремительно поражать ее нервную систему. Позднее актрисе поставили страшный диагноз – тяжелая форма шизофрении.
Она пыталась лечиться, но болезнь прогрессировала. И осознав, что она так и не сможет стать здоровой, Савинова бросилась под поезд. Трагедия случилась 25 апреля 1970 года. Екатерине Савиновой было 43 года.
Маргарита Назарова: травма привела к фатальному финалу
Легендарная укротительница тигров сыграла в комедии "Полосатый рейс", которая ее и прославила, как актрису. Однажды она получила серьезную травму головы после нападения животного.
Последствия ранения отравили все дальнейшее существование артистки. Она до конца жизни страдала от диких головных болей, нервных расстройств и нередко обращалась к психиатрам.
Последние годы жизни она жила в Нижнем Новгороде, пенсии не хватало на еду. Маргарита Назарова умерла в бедности и одиночестве 26 октября 2005 года на семьдесят девятом году жизни.
Валентина Серова: алкоголь погубил жизнь
Звезда фильмов "Сердца четырех" и "Девушка с характером" во многом сама сгубила свою карьеру и жизнь. Неудачи в личной жизни она компенсировала алкоголем. Увлеклась этим, потеряла работу в театре, потом и в кино.
11 декабря 1975 года ее тело обнаружили в разворованной квартире. Смерть была странной и постепенно обрастала разными слухами. Но образ жизни, который вела актриса все последние годы, и компании, в которых она находилась, показывали, что обворовать и убить ее могли собутыльники. Валентине Серовой было 57 лет.
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