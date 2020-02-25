Съемки голливудского фильма "Миссия невыполнима 7", главную роль в котором играет Том Круз, приостановили из-за вспышки коронавируса в Италии.

Об этом сообщил представитель студии Paramount Pictures в интервью The Wrap.

Том Круз Paramount

Картина Кристофера Маккуорри должна выйти в прокат 23 июля 2021 года. Из соображений безопасности актеров и съемочной группы съемки в Венеции приостановили. Пока неизвестно повлияет ли это на дату премьеры.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, китайский кинорежиссер Чан Кай, его сестра, отец и мать умерли от коронавируса. Семья 55-летнего кинематографиста находилась в городе Ухань.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!