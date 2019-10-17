Из "Сватов" ушли еще две звезды? В СМИ забили тревогу

Седьмой сезон скандального сериала "Сваты", который вызвал массу протестов в Украине из-за нарушения его актерами законодательства, оказался под угрозой из-за ухода актеров.

Как сообщает "Газета.ру ", кроме Николая Добрынина проект решили покинуть еще две звезды.

"В течение двух недель стало известно об отказе участвовать в съемках сразу от нескольких актеров: сериал покидают Анна Кошмал, Николай Добрынин и Людмила Артемьева", – сказано в сообщении.

Сваты - из сериала ушли актеры kp.ua

Позже издание сообщило, что сериал может получить новое название – "Золовка". Более того, режиссер Андрей Яковлев внезапно заявил, что лента все же выйдет на экраны, но все ранее материалы не будут использованы.

"После столь длительного перерыва это единственный способ вдохнуть в сериал новую жизнь и сделать его только лучше, а не испортить. Актеры полностью согласны с этим решением", — сказал Яковлев.

Сериал "Сваты" EADaily

Он не стал раскрывать подробности о сюжете, а пояснил, что его целью является полная смена концепта – действие будет перенесено в большой город.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В ноябре 2017 года Минкульт Украины внес фильмы и сериалы с участием Федора Добронравова (в "Сватах" он исполняет одну из главных ролей. – Ред.) в "черный список", СБУ запретила актеру въезд в Украину сроком на три года.

Съемки нового сезона "Сватов" студия "Квартал 95" планировала еще в 2014 году. Однако они были отложены из-за событий в Украине, а также дальнейшее интервью Добронравова, в котором он выразил поддержку аннексии Крыма Россией.

В комментарии для OBOZREVATEL директор по развитию студии "Квартал 95" Ирина Победоносцева также сообщила, что сериал "Сваты" вернется на украинские телеканалы после вступления в законную силу решения Окружного административного суда.

Вместе с отменой запрета на показ "Сватов" в Украине суд также разрешил скандальному Добронравову въезд в Украину.

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