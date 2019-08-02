Из сериала "Чернобыль" вырезали важную сцену

Из второй серии культового сериала "Чернобыль" от HBO была вырезана важная сцена.

Как передает The Hollywood Reporter, сценарист Крейг Мэзин признался, что в первоначальном сценарии партийный сотрудник заверял женщину, что после аварии на ЧАЭС "нет никаких проблем".

"Далее идет сцена, где мы видим, как на самом деле он пытается уговорить чиновников позволить ему отменить парад 1 мая в Минске из-за загрязненного воздуха. Он не смог решить вопрос, и ему самому пришлось участвовать в демонстрации", — рассказал изданию Мэзин, заявив, что этот момент стоило бы отредактировать.

Он отметил, что эта глава в истории "Чернобыля" — правда. Он напомнил, что в Киеве и Минске 1 мая люди вышли с детьми на парады, даже не подозревая о том, что за несколько дней до этого в воздухе распространилась радиация.

скриншот из сериала

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине решили снять свой фильм о Чернобыле. Презентация проекта уже состоялась. Режиссером сериала является Мирослав Слабошпицкий.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!