Из порно в актрисы: как Беркова попала из фильмов для взрослых в "Дом-2"

Российская телеведущая Елена Беркова прославилась еще в 2004 году: сначала она пришла на скандальную телестройку "Дом-2", а вскоре выяснилось, что новенькая снималась в порно.

Она вылетела с проекта, но зато карьера Берковой после скандала пошла в гору. Вспоминаем, как 15 лет назад она "взорвала" умы скандалом на Дом-2 и как у нее дела сейчас?

Украина: муж Альберт и брачное агентство

Николаев (юг Украины) — город и сейчас “не козырный”, а в 90-е — классическое захолустье. И чтобы, живущей там девушке удержаться на плаву, приходилось крутиться.

Лену Беркову по понятным причинам родной город не завораживал, а детские иллюзии (она собиралась стать балериной) быстро развеялись.

Жить хотелось богато, ни в чем себе не отказывая, а перспектива добывать кусок хлеба в поте лица ее не привлекала. Поэтому Беркова особо не задумываясь решила податься в модели. Но с амбициозным планом пришлось расстаться. Смазливости и пышности форм оказалось недостаточно. Девушки в агентства требовались высокие, а малявка (1.58) никого не интересовала.

Что ж закон джунглей: если девушку не берут в модели, она выходит замуж. Все что мы знаем о первом муже Берковой: мужчину звали Альберт, он армянин, занимался бизнесом и был старше Елены.

Молодожены открыли брачное агентство, которое пользовалось в Николаеве успехом и приносило доход. Тут бы и жить-поживать, но хеппи-энда не получилось. То ли Лена давала поводы, то ли “старый муж” был не в меру ревнив, но Альберт частенько пускал в ход кулаки, преподавая юной супруге жестокие уроки.

Как-то после очередной взбучки Лена оказалась в реанимации. И выйдя из больницы, благоразумно решила с замужеством покончить. Подала на развод. Первый брак Берковой длился 3 года

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Россия: Питер и Дом-2

После развода с Альбертом Лена окончательно поняла, что Николаев не ее город. Решая куда податься: на Запад или Восток, практичная Беркова выбрала Россию, благо родная сестра проживала в Питере.

Северная столица не встретила девушку цветами. Жить здесь было не проще чем в Николаеве, но перспективы имелись.

Беркова еще раз попытала судьбу в модельных агентствах, однако, с тем же результатом.

Но ежедневными кастингами сыт не будешь, нужно было зарабатывать на хлеб насущный. Какое-то время Лена работала официанткой, а затем оказалась в вебкамной студии, специализирующейся на эротике. И когда ей предложили сняться в фильме для взрослых, не обремененная моралью Беркова, согласилась. Тем более ее заверили: “Эти фильмы территорию США не покинут.”

Дела пошли, появились деньги, но хотелось большего… и Лена подалась на кастинг проекта Дом-2. Пройдя отбор, Беркова оказалась на телевидении и поняла, что это ее мир. Здесь она чувствовала себя как рыба в воде.

Зрители Дома-2 в скандальной девушке души не чаяли, всем хотелось за ней наблюдать. И так высокие рейтинги проекта поползли вверх.

Но “телесчастье” оказалось коротким, “темное прошлое” догнало Беркову. Кто-то “слил” руководству проекта те самые злополучные фильмы для взрослых, которые “не должны были покидать пределов США”. И руководство Дома-2 распорядилось компроматом разумно: Беркову разоблачили, осудили, изгнали из проекта. Оскорбленные зрители негодовали. В общем, шум до небес, а рейтинги шоу стали еще выше.

От несчастной Лены отвернулись все, включая и, приютившую ее, родную сестру. Поддержали только родители. Беркова пыталась свести счеты с жизнью, наглотавшись таблеток. Ее откачали и положили в психиатрическую лечебницу.

Казалось, после такого удара Лена угомонится, но не тут-то было. Выйдя из больницы, предприимчивая девушка, создает собственный проект... “Дом-2 или как заняться любовью с Еленой Берковой?”

Откровенное видео принесло ей хорошие деньги и успех в определенных кругах. Посыпались предложения от студий, Лена не отказывалась, “ковала железо пока горячо” и вскоре стала звездой мирового масштаба в индустрии порнобизнеса.

Жизнь наконец-то повернулась к ней лицом. А указывающим на нее моралистам, она помахала своим средним пальцем и перестала их замечать.

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