Истории о Шерлоке Холмсе – 128 лет: 5 актеров, которые легендарно сыграли роль самого известного детектива

14 октября 1892 года британский писатель Артур Конан Дойл выпустил свою первую книгу о знаменитом детективе Шерлоке Холмсе. Шедевральному образу сыщика исполнилось 128 лет. Но не только книга принесла небывалую славу персонажу Шерлока Холмса, но и огромное количество снятых фильмов и сериалов.

OBOZREVATEL рассказывает о 5 актерах, которые превосходно справились с ролью знаменитого лондонского сыщика.

Бэзил Рэтбоун

Наибольшее признание Бэзил Рэтбоун получил за роль великого сыщика Шерлока Холмса в фильмах "Приключения Шерлока Холмса" и "Собака Баскервилей". По признанию самого актера, Шерлок – его любимая роль в кино. Всего было снято 14 серий киносериала в период с 1939 по 1946 года. Напарником Рэтбоуна стал актер Найджел Брюс, исполнявший роль доктора Ватсона – верного компаньона Холмса.

Образ Рэтбоуна довольно близок к литературному первоисточнику. Шерлок в исполнении американского актера спокоен и скрытен, но при этом энергичен и полон энтузиазма. Отметим, что Рэтбоун представал перед зрителями в роли Холмса 14 раз, но всегда умел внести в образ Шерлока что-то новое. Эти фильмы навсегда вошли в историю "холмсианского" кинематографа.

Артур Уонтнер

Британский актер воплотил образ легендарного сыщика в пяти фильмах, снятых в период с 1931 по 1937 годы: "Спящий кардинал", "Знак четырёх: величайшее дело Шерлока Холмса", "Триумф Шерлока Холмса", "Серебряный" и "Пропавший Рембрандт" – последний считается утерянным. На момент дебюта в серии Артуру Уонтнеру исполнилось уже 56 лет.

Однако британские зрители приняли его Холмса с восторгом: по их мнению, его доброе лицо, которое время от времени озаряла пророческая улыбка, намного лучше передавало характер истинного, книжного Холмса по сравнению с интерпретацией Бэзила Рэтбоуна, который показал более энергичного и даже агрессивного Шерлока.

Василий Ливанов

"Советский" Шерлок Холмс стал настоящим любимцем не только на просторах СССР, но и в Британии. Такой вердикт вынесли англичане еще 1982 году, когда фильм с Василием Ливановым в главной роли "Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона" впервые транслировали по каналу BBC. Дуэт Василия Ливанова и Виталия Соломина (доктор Ватсон, – Ред.) на родине Шерлока признали лучшим в истории. Орден Британской империи, полученный Василием Ливановым в 2006 году из рук самой королевы Елизаветы II, в очередной раз подтвердил тонкую игру актера.

Ливанов показал Холмса настоящим джентльменом, спокойным и рассудительным, без высокомерия и излишней уверенности в себе. Его сыщик – очень душевный.

Роберт Дауни-младший

В 2009 году известный британский режиссер Гай Ричи представил свое видение истории о Шерлоке Холмсе в одноименной ленте. Главную роль он отдал американцу – Роберту Дауни-младшему. Роль Ватсона сыграл англичанин Джуд Лоу.

В этой ленте Холмс запоминается прежде всего своим характером. Перед нами отнюдь не невозмутимый джентльмен, а авантюрист, дерзкий, с чувством юмора, весьма эмоциональный. Несмотря на то что он прекрасно справился с задачей, на лучшего Шерлока Дауни-младший не претендует.

Бенедикт Камбербэтч

Холмс в исполнении Камбербэтча – высокомерный, самолюбивый и лишенный эмоций супергерой, главная цель которого – доказать всему миру, что он на голову выше и на порядок умнее всех сыщиков и преступников на свете вместе взятых. И у него это получается – зритель, даже близко знакомый с материалом, не всегда успевает за мыслью Холмса, который постоянно оказывается на шаг впереди.

Актер очень ответственно подошел к своей работе — прежде всего, внимательно прочитал все произведения о своем герое. Несмотря на эксцентричность его персонажа, он произвел на зрителей мощное впечатление – многие пришли в восторг от такой интерпретации сегодняшнего Холмса в сериале "Шерлок".

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