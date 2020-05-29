Используют носки для пениса: актеры рассказали, как снимают секс-сцены в кино

Профессиональные актеры рассказали, как происходит съемка постельных сцен в кино, а также поделились курьезами, которые в связи с этим происходят на съемочной площадке.

Тред с их рассказами на Reddit собрал 13 тысяч одобрительных оценок и почти 1,5 тысячи комментариев.

Бывший актер, а теперь режиссер под ником mywifelakshmi рассказал, что все участники съемочного процесса на площадке ведут себя профессионально и во время съемки секс-сцен сосредоточены на раскрытии характера персонажа.

"Всегда используются трусы телесного цвета и носки для пенисов", — поделился он опытом.

Мужчина с ником morokul рассказал, что во время съемок постельной сцены был болен, из-за чего ему приходилось справляться с диареей и постоянно бегать в туалет. Arifterdarkly вспомнил, как странно чувствовал себя в момент, когда режиссер начал зачитывать инструкции.

"Было ощущение, что это родители стоят с тобой в ванной", — поделился актер.

Юзер birdwatcher3001 заявил, что сниматься в постельных сценах на самом деле не очень сексуально.

"Вместо этого мы все продумываем и репетируем, обговариваем, где будем трогать друг друга, целовать и так далее. Кроме того, процесс обычно координирует специальный человек. Если его нет, то очень важно знать, как говорить партнеру и режиссеру, что ты чувствуешь себя некомфортно", — заметил он.

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