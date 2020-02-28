С подиума на съемочную площадку: пять известных моделей, ставших киноактрисами

Красота далеко не всегда признак ума и таланта. Но это утверждение никоим образом не относится к известным моделям, о которых пойдет речь в данной статье. Некоторым из них, кроме подиума, удалось покорить киноэкраны мира.

Зрители прекрасно знают, что многие известные актрисы выходят на подиум в качестве моделей, но вот манекенщиц, которые пытаются сделать карьеру в кино, они воспринимают довольно скептически. Считается, что модели – это красивые, но бесталанные в актерском плане девушки. И все же среди них есть исключения.

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Саша Лусc

Известная модель и начинающая киноактриса родилась в Магадане. В пятнадцатилетнем возрасте Саша перебралась в Москву. В это же время модельное агентство подписало с ней контракт. С 20 лет Лусс выходит на подиум главных показов мира. Когда девушке исполнилось 25, на нее обратил внимание знаменитый французский кинорежиссер Люк Бессон.

Сексапильная Саша Лусс в роли Никиты

Он пригласил Сашу сняться в его картине "Валериан и город тысячи планет". Лусс сыграла в фильме принцессу Лихо-Мину, но ее героиня во многом была создана с помощью компьютерной графики. В 2019 году начинающая актриса начала сниматься в новой "Никита" Люка Бессона – ремейке его легендарного фильма, в котором Лусс играет главную героиню. Параллельно со съемками Саша учится в Кембриджском университете, где изучает историю литературы.

Кара Делевинь

Семнадцатилетняя Кара стала профессиональной моделью. В девятнадцать лет девушка уже приехала на Лондонскую неделю моды в качестве известной манекенщицы. В двадцать она стала "Британской моделью года". В это же время Делевинь можно было увидеть в фильме "Анна Каренина" в роли княжны Сорокиной. Сейчас Кара продолжает выходить на подиум и сниматься в кино.

Кара Делевинь покоряет не только красотой, но и талантом

После премьеры "Бумажных городов", где Делевинь исполнила главную роль, на нее обратили внимание известные режиссеры. Кара сыграла одного из отрицательных персонажей в картине "Отряд самоубийц" и главную героиню в фильме "Валериан и город тысячи планет". Недавно Делевинь можно было видеть в сериале "Карнивал Роу".

Роузи Хантингтон-Уайтли

Роузи попала в мир модельного бизнеса шестнадцатилетней девушкой. Там ее ждал быстрый успех. Она стала участницей недели моды в Нью-Йорке. В это же время фотографии Роузи публиковали на своих страницах популярные подростковые издания. В 2010 году девушку пригласили на съемки в знаменитых "Трансформерах".

Роузи Хантингтон-Уайтли с Джейсоном Стетхемом

В третьем фильме популярной франшизы она сыграла подругу главного героя. Но пресса разгромила картину и игру Роузи.

Однако после провала Хантингтон-Уайтли ждал успех. Она исполнила роль жены Несмертного Джо в "Безумном Максе: Дороге ярости". Эту картину постоянно включают в списки лучших фильмов 2010-х годов.

Эмили Ратаковски

Родители Эмили – настоящие интеллектуалы (мама модели – преподавательница Калифорнийского политехнического университета). Модельное агентство заключило контракт с четырнадцатилетней девушкой, после чего ее жизнь изменилась.

Дочь интеллектуалов Эмили Ратаковски

Эмили попала в детский сериал "АйКарли", а затем снималась в клипах известных исполнителей. Кинематографисты обратили на модель внимание после того, как она сыграла любовницу основного персонажа фильма "Исчезнувшая", который снял Дэвид Финчер. Не так давно Эмили можно было видеть в остросюжетной "Идеальной западне".

Галь Гадот

В 2004 году девушка завоевала титул "Мисс Израиль", но не стала подписывать контракт с модельным агентством, а решила отдать долг родине в армии, где Галь служила в течение двух лет. Там же она занималась изучением юриспруденции. Затем Гадот пыталась стать киноактрисой, но ее первые пробы были неудачными.

"Чудо-женщина" Галь Гадот служила в израильской армии

Девушку уже почти утвердили на роль в фильме "Квант милосердия", но в итоге она досталась Ольге Куриленко. С 2008 года Галь снималась в картинах о гонках, которые поставил Доминик Торетто. Но мировую славу израильской актрисе принесла "Чудо-женщина".

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