Советская и российская актриса театра и кино, звезда фильма "Москва слезам не верит" Вера Алентова 21 февраля отмечает свой день рождения.

Так, ей исполняется 78 лет. В связи с этим OBOZREVATEL решил узнать, как сейчас живет актриса, чем занимается и как она изменилась после пластических операций.

Вера Алентова кадр фильма "Москва слезам не верит"

Вера Алентова родилась 21 февраля 1942 года в городе Котлас Архангельской области России. Ее родители были актерами.

В 1961 году Вера Алентова поступила в Школу-студию МХАТ, где судьба свела ее с Владимиром Меньшовым. Тогда будущего оскароносного режиссера считали неперспективным студентом, а его жене прочили печальное будущее рядом с несостоявшимся артистом.

Вера Алентова кадр фильма "Москва слезам не верит"

Алентова начинала с работы в театре, но после выхода фильма "Москва слезам не верит" (1979), снятого ее мужем, стала звездой советского кинематографа.

В 1981 году "Москва слезам не верит" был удостоен премии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" и Государственной премии СССР.

После этого актриса появилась еще во многих фильмах, сегодня она и ее супруг продолжают играть в театре и кино.

Вера Алентова и ее муж Владимир Меньшов в театре 24smi.org

Вера Алентова с мужем и дочерью 24smi.org

С 2009 года Вера Алентова и Владимир Меньшов совместно руководят актерско-режиссерской мастерской во ВГИКе.

Единственная дочь супругов, Юлия Меньшова, известна по роли в сериале "Бальзаковский возраст, или все мужики сво...".

В прессе часто пишут о многочисленных пластических операциях Веры Алентовой. Первую операцию по подтяжке лица актриса сделала в 1998 году. А последующие вмешательства сильно изменили ее внешность.

Вера Алентова до неудачной пластики instagram / novosti_zvezd1

Вера Алентова после пластики wikimedia.org

Так, после третьей пластики, сделанной в 2016 году, у актрисы исказилась мимика лица: правый глаз стал казаться больше, а левый остался в полузакрытом состоянии.

Алентова пришла в шок от последствий операции и даже хотела подать в суд на клинику. Тем не менее скандал удалось уладить без суда и излишнего шума в прессе.

Вера Алентова до и после пластики 24smi.org

Вера Алентова после неудачной пластики instagram / novosti_zvezd1

Вера Алентова после неудачной пластики instagram / novosti_zvezd1

Вера Алентова после неудачной пластики 24smi.org

Вера Алентова после неудачной пластики wikimedia.org

Несмотря на неудачную пластику, Вера Алентова может гордиться отличной физической формой: при росте 172 см ее вес – 67 кг.

Секрет подтянутой фигуры звезды заключается в регулярных диетах, к которым она пристрастилась еще в молодости.

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