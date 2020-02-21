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21 февраля • обновлено в 07:09
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Исказилось лицо: как изменила пластика звезду фильма "Москва слезам не верит"

5.6т
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Советская и российская актриса театра и кино, звезда фильма "Москва слезам не верит" Вера Алентова 21 февраля отмечает свой день рождения.

Так, ей исполняется 78 лет. В связи с этим OBOZREVATEL решил узнать, как сейчас живет актриса, чем занимается и как она изменилась после пластических операций.

Вера Алентова

Вера Алентова

кадр фильма "Москва слезам не верит"

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Вера Алентова родилась 21 февраля 1942 года в городе Котлас Архангельской области России. Ее родители были актерами.

В 1961 году Вера Алентова поступила в Школу-студию МХАТ, где судьба свела ее с Владимиром Меньшовым. Тогда будущего оскароносного режиссера считали неперспективным студентом, а его жене прочили печальное будущее рядом с несостоявшимся артистом.

Вера Алентова

Вера Алентова

кадр фильма "Москва слезам не верит"

Алентова начинала с работы в театре, но после выхода фильма "Москва слезам не верит" (1979), снятого ее мужем, стала звездой советского кинематографа.

В 1981 году "Москва слезам не верит" был удостоен премии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" и Государственной премии СССР.

После этого актриса появилась еще во многих фильмах, сегодня она и ее супруг продолжают играть в театре и кино.

Вера Алентова и ее муж Владимир Меньшов в театре

Вера Алентова и ее муж Владимир Меньшов в театре

24smi.org

Вера Алентова с мужем и дочерью

Вера Алентова с мужем и дочерью

24smi.org

С 2009 года Вера Алентова и Владимир Меньшов совместно руководят актерско-режиссерской мастерской во ВГИКе.

Единственная дочь супругов, Юлия Меньшова, известна по роли в сериале "Бальзаковский возраст, или все мужики сво...".

В прессе часто пишут о многочисленных пластических операциях Веры Алентовой. Первую операцию по подтяжке лица актриса сделала в 1998 году. А последующие вмешательства сильно изменили ее внешность.

Вера Алентова до неудачной пластики

Вера Алентова до неудачной пластики

instagram / novosti_zvezd1

Вера Алентова после пластики

Вера Алентова после пластики

wikimedia.org

Так, после третьей пластики, сделанной в 2016 году, у актрисы исказилась мимика лица: правый глаз стал казаться больше, а левый остался в полузакрытом состоянии.

Алентова пришла в шок от последствий операции и даже хотела подать в суд на клинику. Тем не менее скандал удалось уладить без суда и излишнего шума в прессе.

Вера Алентова до и после пластики

Вера Алентова до и после пластики

24smi.org

Вера Алентова после неудачной пластики

Вера Алентова после неудачной пластики

instagram / novosti_zvezd1

Вера Алентова после неудачной пластики

Вера Алентова после неудачной пластики

instagram / novosti_zvezd1

Вера Алентова после неудачной пластики

Вера Алентова после неудачной пластики

24smi.org

Вера Алентова после неудачной пластики

Вера Алентова после неудачной пластики

wikimedia.org

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Несмотря на неудачную пластику, Вера Алентова может гордиться отличной физической формой: при росте 172 см ее вес – 67 кг.

Секрет подтянутой фигуры звезды заключается в регулярных диетах, к которым она пристрастилась еще в молодости.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в СССР снимали секс: топ откровенных кадров из кино.

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Автор
Алина Мельник
Персона
Віра Алентова
Место
Россия
Теги
звезды пластическая хирургия люди шоу-бизнес шоу актриса кино СССР
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