''Ирония судьбы'': в России разгорелся скандал из-за ''символа'' Нового года

Митрополит Рязанский Марк выступил с критикой традиционного новогоднего советского фильма "Ирония судьбы, или с легким паром", заявив, что он навязывает ложные ценности.

"Кажется, в этом фильме Эльдара Рязанова нет ничего плохого, но на самом деле идея, которая сокрыта в основе этого фильма, безусловно, не является положительной", — рассказал митрополит в видеообращении, опубликованном на сайте Рязанской епархии.

Представитель РПЦ отметил, что обретение главным героем новой любви построено на предательстве своей невесты, из-за чего главная идея противоречит ценностным установкам христианина.

Кадр с фильма

"Мы говорим о том, что нужно работать над собой, что любой результат является следствием постоянного труда. А здесь совсем другая картина: для того, чтобы случилось чудо, не нужен труд, можно просто встретиться, посидеть, напиться — и чудо произойдет само собой", — возмутился он.

Кадр с фильма

По его мнению, такая идея вредна для христиан, поскольку "наполняет душу человека ложными, несбыточными мечтаниями".

Митрополит Рязанский Марк ashurbeyli.ru

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