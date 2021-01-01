"Иронии судьбы" – 45 лет: интересные факты и яркие кадры со съемок известной новогодней ленты

София Ковнир
София Ковнир
Кино
1,1 т.
'Иронии судьбы' – 45 лет: интересные факты и яркие кадры со съемок известной новогодней ленты

1 января 2021 года известному фильму "Ирония судьбы, или С легким паром!" исполняется 45 лет. Новогодняя кинолента популярна крылатыми фразами главных героев, роли которых исполнили такие знаменитости как Барбара Брыльска, Андрей Мягков, Юрий Яковлев и многие другие.

Съемки картины стартовали в январе 1975-го и уже 31 декабря состоялась премьера. Об интересных фактах фильма пишет Esquire (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

  • 22 января считалось первым съемочным днем Барбары Брыльской в Ленинграде, но до этого актрисе нужно было прилететь на несколько дней в Москву, чтобы встретиться с костюмерами и гримерами. Есть легенда, что в Надином новогоднем платье до этого, в 1972 году, снималась Антонина Шуранова в детективе "Опасный поворот". Кстати, Брыльской платье совсем не нравилось.

Главные актеры фильма

  • У Юрия Яковлева не было времени ни на пробы грима, ни на примерку, но по счастливому стечению обстоятельств ему подошли сшитые на Олега Басилашвили костюмы.

Кадр со съемок фильма

  • По изначальному замыслу режиссера открывающую фильм сцену нужно было снимать с вертолета, чтобы показать однообразность городских построек. Денег на вертолет не оказалось – по этой причине картина начинается с анимационного ролика с шагающими зданиями, который показывает мысль Рязанова и Брагинского о похожести городов.

Съемки фильма "Ирония судьбы"

  • Квартиры главных героев снимались на "Мосфильме" в одной декорации – в зависимости от нужной сцены мебель переставляли, добавляли или убирали, и квартира становилась то Надиной, то Жениной. А вот роли "типовых" домов по знаменитому адресу "3-я улица Строителей, 25" в Москве и Ленинграде исполнили не привычные панельные хрущевки, а экспериментальное жилье, построенное в районе станции метро "Юго-Западная" в Москве.

Барбара Брыльска и Андрей Мягков

  • Сцены в бане были сняты не в каких-то саунах, а на цокольном, плохо отапливаемом этаже "Мосфильма", куда для съемок декораторами были принесены столики, пальмы и лавочки. Актеры и массовка мерзли в тонких простынях. Существует байка, что в один из таких съемочных дней кто-то из актеров протащил на площадку спиртное и заменил им "алкоголь" в кадре – Рязанов после очередного дубля заметил это. На следующий день им было дано указание строго следить, чтобы никто не приносил с собой горячительные напитки. Актеры изображали трезвых, будучи в подпитии, и пьяных – трезвыми.

Съемки фильма в бане

  • Сам Рязанов тоже показался в картине – требовался актер, на которого Лукашин в самолете постоянно клал голову во время полета. Искать кого-то времени не было, и оператор Владимир Нахабцев предложил, чтобы эту роль исполнил сам Рязанов. Но это не единственное появление неожиданных персонажей в фильме: проходившие пробы на главные роли Людмила Гурченко и Андрей Миронов тоже попали в картину – в сцене, когда Ипполит приходит к Наде, по телевизору показывают "Соломенную шляпку", в которой как раз они и были заняты.

Как проходили съемки фильма "Ирония судьбы"

  • Серьезные проблемы у команды возникли со съемками натуры в Ленинграде – снега не было. Из-за этого декоратору в прямом смысле приходилось создавать зиму своими руками из подручных средств: ваты, мела, пены для бритья, нафталина и искусственного снега. Для длинных проходов и общих сцен снег привозили из аэропорта Пулково, где он еще не успел растаять.

  • В Москве хоть и была морозная зима и лежал снег, при съемках на улице тоже изображали метель при помощи бумажной стружки и ветродуя.

Один из кадров с фильма "Ирония судьбы"

  • Еще одной загвоздкой, возникшей во время производства, стал уровень русского языка Барбары Брыльской. Да и настройка трехкамерной системы "Электроник-КАМ", которая, по задумке, должна была облегчить монтаж, процесс съемок затягивала. Все это привело к тому, что срок сдачи картины пришлось сдвигать.

Снимок со съемок новогодней киноленты "Ирония судьбы"

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