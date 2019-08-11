"Ирландец" Мартина Скорсезе: когда выйдет, трейлер, где смотреть онлайн, отзывы

Мартин Скорсезе предлагал свой сценарий компании Paramount Pictures, но те отказались от "Ирландца", не подумав о том, что столь знаменитый режиссер все равно найдет киностудию, готовую с ним работать.

Удивительно, но ей оказался стриминговый сервис Netflix, который до этого момента еще не проявлял интереса к гангстерской тематике.

Теперь поклонники режиссера и просто заинтересованные в мафиозных историях зрители с нетерпением ждут премьеры. Материалы со съемок фильма выглядят слишком уж интригующими, а трейлер так и вовсе превзошел все ожидания.

Когда выйдет фильм "Ирландец" 2019?

Точная дата выхода неизвестна, но и режиссер, и исполнители главных ролей подтвердили, что премьера точно состоится в 2019 году.

О чем будет фильм "Ирландец" 2019?

Достоверно известно, что сценарий был написан на основе романа Чарльза Брандта, который называется "Я слышал, ты красишь дома", но неясно, будет ли сюжет в точности соответствовать тому, что написано в этой книге.

Мартин Скорсезе пообещал высококачественную историю о гангстерах, которая будет подана как автобиографическая история Фрэнка "Ирландца" Ширена, киллера на службе мафиозной организации. На счету этого человека двадцать пять гангстерских жизней и пока неизвестно, пополнит ли он свой послужной список новой фамилией.

Также актеры не раз упоминали, что это не та история, где постоянно кто-то в кого-то стреляет. В основе сюжета разумное и интересное противостояние сильных личностей, каждый из них по-своему прав и ошибается одновременно.

Краткий синопсис сюжета

Главный герой истории – Фрэнк "Ирландец" Ширен, умелый киллер, который тесно связан с мафией. В своем деле он не имеет равных, в основном потому, что влиятельные в криминальных кругах люди не слишком приветствуют неудачников, а жить хочется.

Новая цель Ирландца – Джимми Хофф, профсоюзный лидер, который утомил мафиозную организацию своими речами и действиями. Будучи непреклонным и совершенно неуправляемым, он стал серьезной угрозой, поэтому выход всего один – избавиться от него как можно скорее.

Где смотреть фильм "Ирландец"?

Фильм был снят специально для платформы Netflix, поэтому зрители, которые владеют английским языком, могут позволить себе подписку или воспользоваться возможностью на протяжении месяца пользоваться сервисом бесплатно.

Также фильм будет переведен на русский язык спустя какое-то время после премьеры, после чего его можно будет найти на сайтах онлайн-кинотеатров.

Кто снял фильм "Ирландец"?

Фильм "Ирландец" снял легендарный сценарист и режиссер Мартин Скорсезе, лауреат множества престижных кинопремий, в том числе Оскара. На сегодняшний день он считается одним из самых влиятельных режиссеров Голливуда, опережая в рейтингах даже Стивена Спилберга.

Он снял такие известные фильмы, как "Казино", "Волк с Уолл-стрит", "Остров проклятых", "Отступники", "Авиатор".

Сценарий был написан американским сценаристом Стивеном Заилляном, на счету которого "Список Шиндлера", "Миссия невыполнима", "Ганнибал", "Девушка с татуировкой дракона", и многие другие заметные кинокартины.

Продюсеры проекта – Мартин Скорсезе, Джейн Розенталь ("Знакомство с Факерами"), Роберт Де Ниро ("Казино").

Актерский состав

Главная роль Фрэнка "Ирландца" Ширена досталась Роберту Де Ниро, талантливейшему актеру, с которым Мартин Скорсезе уже работал во время съемок фильма "Казино" в 1995 году.

Не менее важную роль получил Аль Пачино, известный по фильмам "Тринадцать друзей Оушена", "Крестный отец", "Адвокат дьявола". В интервью он сказал, что его персонаж очень похож на тех ребят, которых Аль Пачино отыгрывал в далеких семидесятых годах.

Говорят, что Джо Пеши пятьдесят раз давал отказ и на пятьдесят первый согласился поучаствовать в съемках фильма. Он известен своими ролями в фильмах "Один дома", "Славные парни", "Казино".

Также в фильме сыграли Анна Пэкуин ("Настоящая кровь"), Бобби Каннавале ("Гавань"), Рэй Романо ("Доктор Кац"), Харви Кейтель ("Бешеные псы"), Стивен Грэм ("Табу"), Джесси Племонс ("Фарго"), Джек Хьюстон ("Убей своих любимых"), Кэтрин Нардуччи ("Бронская история"), и многие другие.

Определенно стоит сказать, что Netflix еще не собирали настолько звездный состав для своих фильмов.

Трейлер фильма "Ирландец"

Первые отзывы о фильме "Ирландец"

Поклонники в восторге от трейлера фильма "Ирландец". Наконец, настоящее кино! В особенности всех радует каст, в который вошли исключительно талантливые, проявившие себя в серьезных образах актеры.

Похоже, зрители не сомневаются в том, что Мартин Скорсезе снял свой очередной шедевр, а не молодые уже актеры покажут молодежи, как в действительности нужно работать на съемочной площадке.

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