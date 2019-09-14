"Иловайск 2014": что не попало в фильм и где увидеть полную версию

Сейчас готовится телевизионная версия новой украинской военной драмы "Иловайск 2014. Батальон "Донбасс", которая вышла в кинопрокат 29 августа.

"Телевизионная версия будет широкая. Там мы покажем все моменты, которые не попали в фильм", – сообщил в эфире ObozTV генеральный продюсер картины и исполнитель одной из главных ролей Тарас Костанчук.

По словам Костанчука, материала съемок хватало на четырехчасовой фильм, но киноверсию решили урезать.

"Все-таки есть законы художественного фильма… Мы сняли на 4-часовой фильм. Потом сделали 2:40. Потом все-таки сделали динамичный двухчасовой фильм", – объяснил он.

"Я так жалел, что много моментов не попали в этот фильм. И я себя успокаиваю: "Слава Богу, что все это попадет в телевизионную версию", – признался продюсер, который в свое время выступил автором идеи "Иловайска 2014".

Костанчук заверил, что в телеверсии будет "много интересного".

"Будут кадры, где мы встречаемся с полком "Азов". В этот фильм они не попали…. Будет много бытовых мелочей – как нам приносили еду, как люди рисковали, но не выдавали (спрятавшихся в Иловайске украинских бойцов. – Ред.)", – рассказал он.

Кадр из фильма "Иловайск 2014" kinoafisha.ua

OBOZREVATEL напоминает, что в основе фильма "Иловайск 2014. Батальон "Донбасс" лежит реальная история бывшего командира штурмовой группы добровольческого батальона "Донбасс" Тараса Костанчука, который в 2014 году вышел живым из Иловайского котла.

Костанчук не только выступил продюсером картины, но и сыграл в фильме самого себя.

По последним данным, общие потери сил ВСУ и добровольческих батальонов в боях под Иловайском могут достигать 420 бойцов. Только в один день, 29 августа 2014 года, во время выхода по "зеленому коридору" российские военные подло убили как минимум 129 человек.

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