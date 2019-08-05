"Хранители" от HBO: когда 1 сезон, смотреть онлайн, трейлер, отзывы

Сериал "Хранители" от HBO основывается на одноименных комиксах, созданных Аланом Муром и Дэйвом Гиббонсом, и неофициально продолжает историю фильма Зака Снайдера с тем же названием, вышедшего в 2009 году.

Зрители, изрядно подуставшие от бесконечных "Мстителей", с энтузиазмом встретили новость о грядущем сериале. Всем не терпится вновь погрузиться в мир необычных героев.

Когда выйдет сериал "Хранители" от HBO?

Первая серия выйдет уже в октябре 2019 года. Конкретное число пока что неизвестно, но анонс официальный, сделанный представителями сериала на главном гик-фестивале мира Комик-коне, который проходил 20 июля 2019 года в Сан-Диего.

О чем будет сериал "Хранители" 2019?

Создатель фильма Деймон Линделоф сразу заявил, что является поклонником каноничной серии комиксов "Хранители" и уважает фильм Зака Снайдера, поскольку тот является действительно качественной экранизацией. Именно поэтому Линделоф решил написать собственную историю и прикинуть, как бы выглядел мир "Хранителей" в современности.

Сериал "Хранители" представляет собой неофициальное продолжение канонических историй, поэтому там встретятся знакомые поклонникам герои, такие как Шелковый Призрак (агент Лори Блейк), Озимандия, Правосудие в капюшоне и, конечно же, Доктор Манхэттен, некогда улетевший на Марс создавать новый мир, но по какой-то таинственной причине решивший вернуться на Землю.

Сюжет будет развиваться в современном американском городе, где орудует группировка Роршаха, который в прошлом, когда запрет на супергероев только вступил в силу, не оставил своего дела, и докопался до правды ценой собственной жизни. Теперь в деле его поклонники, которые выступают против правоохранительных органов.

Полицейские отвечают неприязнью на неприязнь, но сохраняют за собой анонимность, нося желтые маски. Судя по трейлеру, они всерьез опасаются того, что последователи Роршаха причинят им вред. Главной героиней станет Анджела Абрахам, которая переметнется из полицейских в супергерои под влиянием непростых обстоятельств.

Краткий синопсис сюжета

Представьте себе мир, который когда-то оберегали люди со сверхъестественными способностями, и их чествовали как самых настоящих героев. Но однажды американское правительство решило, что самосуд – это плохо, и объявило всех мстителей в масках вне закона.

Большинство героев смирились с новыми законами и вернулись к своим человеческим жизням, не желая разменивать свободу на тесную, старательно охраняемую клетку, но кто-то, тщательно скрываясь от стражей правопорядка, продолжил делать добрые дела и избавлять страну от мерзавцев.

Анджела Абрахам – офицер полиции, ей стоит верить в систему, но коллеги и начальство бездействовали, когда нападению подверглась семья этой женщины. Тогда она решила примерить на себя маску народного мстителя и отречься от правил, которые соблюдала всю жизнь, ради восстановления справедливости…

Где смотреть сериал "Хранители" 2019?

Самый комфортный вариант для зрителя – это сервис Амедиатека, где сериалы от HBO появляются раньше, чем везде, причем в отличном качестве и с хорошей озвучкой.

Кто снимал "Хранители" 2019?

Деймон Линделоф – американский сценарист и продюсер, ранее известный по сериалам "Остаться в живых" и "Оставленные".

Он самостоятельно продумал идею для "Хранителей", возглавил сценарную группу, а еще занял кресло исполнительного продюсера, чтобы иметь максимум влияния на проект.

Композиторы – Трент Резнор и Аттикус Росс, которые ранее уже работали над музыкальным сопровождением ко многим фильмам, например "Социальная сеть", "Девушка с татуировкой дракона", "Исчезнувшая".

Трейлер сериала "Хранители" 2019

Крайне интригующий и атмосферный трейлер сериала "Хранители" 2019 вы можете посмотреть прямо сейчас:

Актерский состав

В ролях:

Реджина Кинг ("Оставленные");

Дон Джонсон ("От заката до рассвета");

Джереми Айронс ("Лига справедливости");

Тим Брейк Нельсон ("Фантастическая четверка");

Луис Госсетт-мл. ("Книга негров");

Аделаида Клеменс ("Великий Гэтсби");

и другие.

Актеры из одноименного фильма Зака Снайдера в сериале не появятся.

Первые отзывы о сериале "Хранители"

Вышедший летом трейлер был встречен позитивно, что удивительно для проекта, имеющего первоисточник с большой и активной фан-базой, готовой чуть что придираться к тем или иным тонкостям экранизаций.

Большинство отзывов – положительные, все ждут оригинальный, ни на что не похожий сюжет на знакомой базе, и надеются, что проект не превратится в бесконечный фансервис.

Также многие уверены в качестве, потому что сериалы от HBO в последнее время занимают самые топовые позиции, взять хотя бы "Игру престолов", "Чернобыль" или "Мир дикого запада".

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