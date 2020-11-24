"Ход королевы" стал самым популярным мини-сериалом Netflix

Сериал "Ход королевы" стал самым популярным художественным мини-сериалом на платформе Netflix – за первые 28 дней шоу посмотрели 62 млн пользователей.

Об этом сообщила пресс-служба компании на официальной странице в Twitter. Кроме того, проект вырвался в топ-10 Netflix сразу в 92 странах, причем в 63 из них он закрепился на первом месте. Оригинальный роман, который лег в основу произведения, попал в список бестселлеров The New York Times – через 37 лет после своего релиза.

Кадр из сериала "Ход королевы" flipboard.com

Также количество поисковых запросов относительно правил игры в шахматы в Google достигло своего девятилетнего пика. Так, по данным интернет-магазина eBay, за первые десять дней после премьеры шоу потенциальные покупатели стали вбивать в поисковой строке "шахматы" на 273% чаще, чем раньше.

Кадр из сериала "Ход королевы" esquire.ru

Премьера сериала "Ход королевы" состоялась 23 октября 2020 года. В основе шоу одноименный роман Уолтера Тевиса 1983 года. По сюжету сериала, Бет Хармон – обычная американская сирота, которая в раннем возрасте открывает в себе талант игры в шахматы – только за доской она чувствует, что может хоть что-то контролировать. Постепенно она становится одной из главных шахматисток США, получает звание гроссмейстера, но из-за постоянного напряжения она вынуждена ступить на путь саморазрушения, подавляя свои страхи и сомнения наркотиками и алкоголем.

Кадр из сериала "Ход королевы" elpais.com

Кадр из сериала "Ход королевы" reddit.com

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, в чем секрет популярности сериала "Ход королевы" от Netflix.