"Ход королевы": названы места, где снимали популярный сериал

Популярный сериал "Ход королевы" снимали в столице Германии. Режиссеры захватали самые интересные места в Берлине.

В картине этот город есть везде: Лас-Вегас, Мексика, Париж и Москва снимались именно там, пишет "Deutsche Welle".

Замок возле аэропорта

Первая серия. Бет в Париже – просыпается в отеле рядом с мужчиной, вокруг следы бурно проведенной ночи, она смотрит на часы: очередной гроссмейстер уже ждет перед расставленными фигурами. Бет в ужасе бежит по лобби. А это отель Haus Cumberland на улице Берлина Курфюрстендам, отлично сохранившийся с двадцатых годов.

Сериал "Ход королевы" снимали в столице Германии "Deutsche Welle"

Детство Бет

Пугающий детский приют в американской провинции, где в подвале грузный и никогда не улыбающийся уборщик раз в неделю учит ее играть в шахматы – единственное, что ее по-настоящему интересует в жизни.

Этот приют – замок Шульценбург рядом с только что построенным берлинским аэропортом.

Сериал "Ход королевы" снимали в столице Германии "Deutsche Welle"

Привезенные пальмы и доильные установки

Универмаг, где приемная мама девочки по скидке купит ей самую отвратительную одежду на свете – это знаменитый секонд-хенд Humana возле метро Frankfurter Tor.

Лас-Вегас

Лас-Вегас, куда девушка приезжает на шахматный турнир и где ее пытается соблазнить поверженный в поединке красавец, снимают в выставочном комплексе пятидесятых годов Palais am Funkturm возле Берлинской радиобашни, которая напоминает дешевую версию Эйфелевой башни.

Мексика

Снова турнир. И отель "Ацтек Палас" – это на самом деле построенный в 1984 году шоу-театр со сложным названием "Фридрихштадтпаласт".

Москва в Берлине

Для съемок темного и помпезного зала, где проходит турнир, использовали парадный "Медвежий зал" старой берлинской ратуши. Здесь сегодня помещается городское управление внутренних дел, так что снимать пришлось в тот момент, когда вокруг не было чиновников.

Сериал "Ход королевы" снимали в столице Германии "Deutsche Welle"

Как сообщал OBOZREVATEL, мини-сериал Netflix "Ход королевы", который рассказывает историю одаренной американской шахматистки Бет Хармон, спровоцировал резкое увеличение спроса на шахматы.