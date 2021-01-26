HBO снимет сериал по мотивам "Гарри Поттера" – СМИ

Американская телекомпания HBO планирует отснять сериал по мотивам культовой франшизы "Гарри Поттер".

Об этом сообщает издание Hollywood Reporter. По информации инсайдеров, сейчас компания вместе с владеющей франшизой киностудией Warner Bros. ищет сценаристов и обсуждает с ними идеи для новой кинокартины. Однако стороны только ведут переговоры, никаких соглашений не было заключено.

В то же время представители HBO Max и Warner Bros. не спешат подтверждать или опровергать информацию о предстоящем сериале. Известно, что по традициям Голливуда о съемках начинают говорить после того, как подписан контракт на создание проекта и найдены актеры на главные роли.

Серия книг "Гарри Поттер" продана тиражом более 500 миллионов экземпляров по всему миру, и считается одной из самых популярных в мире. Романы Джоан Роулинг адаптировали в 8 фильмов, которые собрали почти 8 млрд долларов в прокате. Также франшиза получила продолжение из пяти приквелов "Фантастические твари".

30 июня 1997 года была опубликована первая книга британской писательницы Джоан Роулинг "Гарри Поттер и философский камень". Читайте также по ссылке о 10 удивительных фактах о Гарри Поттере.

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