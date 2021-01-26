HBO снимет сериал по мотивам "Гарри Поттера" – СМИ

Юля Ухина
Юля Ухина
Кино
1,5 т.
Кадр из фильма 'Гарри Поттер'

Американская телекомпания HBO планирует отснять сериал по мотивам культовой франшизы "Гарри Поттер".

Об этом сообщает издание Hollywood Reporter. По информации инсайдеров, сейчас компания вместе с владеющей франшизой киностудией Warner Bros. ищет сценаристов и обсуждает с ними идеи для новой кинокартины. Однако стороны только ведут переговоры, никаких соглашений не было заключено.

В то же время представители HBO Max и Warner Bros. не спешат подтверждать или опровергать информацию о предстоящем сериале. Известно, что по традициям Голливуда о съемках начинают говорить после того, как подписан контракт на создание проекта и найдены актеры на главные роли.

Кадр из фильма "Гарри Поттер"

  • Серия книг "Гарри Поттер" продана тиражом более 500 миллионов экземпляров по всему миру, и считается одной из самых популярных в мире. Романы Джоан Роулинг адаптировали в 8 фильмов, которые собрали почти 8 млрд долларов в прокате. Также франшиза получила продолжение из пяти приквелов "Фантастические твари".

30 июня 1997 года была опубликована первая книга британской писательницы Джоан Роулинг "Гарри Поттер и философский камень". Читайте также по ссылке о 10 удивительных фактах о Гарри Поттере.

Как сообщал OBOZREVATEL, у звезды "Гарри Поттера", ирландского 32-летнего актера Девона Мюррея, родился сын. Это первый ребенок знаменитости и его возлюбленной Шэннон Мак-Каффи Куинн.

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