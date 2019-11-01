Харли Квин, Черная вдова и Джеймс Бонд: топ-5 самых ожидаемых кинопремьер 2020 года

В 2020 году зрителей ждет множество фильмов о супергероях, а также продолжения популярных кинолент. Кинокомпания DC Films готовит выход фильма "Хищные птицы" с Марго Роби в главной роли, а их главные "конкуренты" Marvel покажут ленту "Черная вдова" со Скарлетт Йоханссон.

OBOZREVATEL предлагает читателю узнать о самых ожидаемых кинопремьерах 2020 года.

Дюна

Фантастический фильм режиссера Дени Вильнева, снятый по одноименному роману Фрэнка Герберта охватывает половину первой книги вселенной Дюны и повествует о жизни Пола Атрейдеса, который должен сплотить фременов и победить в войне за планету Арракис.

Мировая премьера запланирована на 18 ноября 2020 года. Главные роли в фильме сыграют Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон и Оскар Айзек.

Дюна ВокругТВ

Не время умирать

Не время умирать — двадцать пятый фильм из серии фильмов о Джеймсе Бонде. Производством занимаются компании EON Productions, Metro-Goldwyn-Mayer и Universal Pictures. Режиссером фильма является Кэри Фукунага.

Не время умирать wikipedia.org

Главную роль агента МИ-6 Джеймса Бонда в пятый раз исполнит Дэниел Крэйг. Мировая премьера запланирована на 3 апреля 2020 года.

Черная вдова

Черная вдова — американский художественный фильм режиссера Кейт Шортланд со Скарлетт Йоханссон в главной роли.

Действие картины развернется между событиями "Противостояния" и "Войны бесконечности". Картина выйдет в прокат в США 1 мая 2020 года.

Черная вдова qled.com.ua

Под водой

Под водой — предстоящий американский фильм режиссёра Уильяма Юбэнка. В главной роли Кристен Стюарт.

Главная героиня фильма Нора работает инженером-механиком на подводной нефтяной установке. Когда поблизости происходит землетрясение, она вместе со своей командой перемещается в глубины океана, борясь за выживание.

Хищные птицы

Хищные птицы — американский супергеройский фильм производства DC Entertainment режиссера Кэти Янь. После событий "Отряда самоубийц" Харли Квинн разошлась с Джокером. Тем временем, юная Кассандра Кейн находит алмаз, принадлежащий преступному лидеру Черной Маске. Поэтому Харли объединяется с Черной Канарейкой, Охотницей и Рене Монтойей для защиты Кассандры.

Главные роли исполнили: Марго Робби, Мэри Элизабет Уинстэд и Джерни Смоллетт-Белл. Премьера запланирована на 6 февраля 2020 года.

Как ране писал OBOZREVATEL, телеканал HBO отменил выход одного из приквелов "Игры престолов", но анонсировал выход сериала о Таргариенах, который получит название "Дом драконов".

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