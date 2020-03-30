Гурченко умерла 9 лет назад: кого из мужчин любила легенда кино СССР

Ровно девять лет назад умерла легендарная советская актриса Людмила Гурченко.

30 марта 2011 года актриса скончалась от сердечной недостаточности после операции на бедре. Как сложилась ее судьба, какой была личная жизнь Гурченко, – читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Людмила Гурченко "архив "КП"

Людмила Гурченко была замужем шесть раз. Пять браков были официальными и один гражданским.

Все мужчины Гурченко были яркими и известными личностями. Первым супругом актрисы был режиссер Василий Ордынский. Они поженились, когда Гурченко было всего 18, и прожили вместе лишь год.

Людмила Гурченко и ее первый муж Василий Ордынский 24smi.org

Со вторым мужем, которым стал сценарист и историк, сын писателя Бориса Пильняка Борис Андроникашвили, артистка также прожила недолго, – два года, однако в этом браке родилась дочь Гурченко Мария.

Третьим мужем Гурченко стал актер Александр Фадеев, приемный сын известного писателя, а четвертым – певец Иосиф Кобзон. С Кобзоном Гурченко разошлась через три года – звезды такой величины попросту не смогли ужиться вместе.

Борис Андроникашвили и Людмила Гурченко с дочерью Марией 24smi.org

Третий муж Гурченко Александр Фадеев stuki-druki.com

Людмила Гурченко и Иосиф Кобзон myjane.ru

С музыкантом и аккомпаниатором Константином Купервейсом в гражданском браке Людмила Марковна прожила 18 лет, хотя брак не был зарегистрирован.

Шестой муж Гурченко, продюсер Сергей Сенин был моложе ее на 25 лет, но с 1993 года он был рядом с нею до самой ее смерти.

Людмила Гурченко и Константин Купервейс фото: личный архив

Людмила Гурченко и Сергей Сенин фото: Сергей Миланский

Из всех мужей Людмилы Гурченко на данный момент живы лишь Константин Купервейс и Сергей Сенин. Единственная дочь актрисы Мария Королева умерла в 2017 году от сердечной недостаточности.

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