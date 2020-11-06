"Губка Боб: побег Губки" стал первым мультфильмом на Netflix с полноценным украинским переводом

Юля Ухина Кино 12:27, 6.11.2020 Обновлено: 12:29, 6.11.2020

Анимационный мультфильм "Губка Боб: побег Губки" вышел на стриминговой платформе Netflix с полноценным украинским дубляжем.

Это редкий случай, когда стриминговый сервис добавил к иноязычной полнометражной картине дублирование на украинском – обычно он ограничивается только субтитрами (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Кадр из мультфильма "Губка Боб: побег Губки"
kinoland.com.ua

Известно, что дубляж создали представители LeDoyen Studio. Заказчиком выступила известная компания B&H film distribution. Сначала "Губка Боб: побег Губки" должен был выйти в прокат в кинотеатрах, поэтому он и зазвучал на украинском. Однако из-за пандемии коронавируса премьера состоялась онлайн, а компания Netflix приобрела права на показ мультфильма с украинским дубляжом.

"Губка Боб: побег Губки": смотрите трейлер мульфильма

Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитый мультфильм "Губка Боб Квадратные штаны" вышел в аниме-формате. Первую серию презентовали в пятницу, 24 июля.

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