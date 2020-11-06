"Губка Боб: побег Губки" стал первым мультфильмом на Netflix с полноценным украинским переводом

Анимационный мультфильм "Губка Боб: побег Губки" вышел на стриминговой платформе Netflix с полноценным украинским дубляжем.

Это редкий случай, когда стриминговый сервис добавил к иноязычной полнометражной картине дублирование на украинском – обычно он ограничивается только субтитрами (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Известно, что дубляж создали представители LeDoyen Studio. Заказчиком выступила известная компания B&H film distribution. Сначала "Губка Боб: побег Губки" должен был выйти в прокат в кинотеатрах, поэтому он и зазвучал на украинском. Однако из-за пандемии коронавируса премьера состоялась онлайн, а компания Netflix приобрела права на показ мультфильма с украинским дубляжом.

"Губка Боб: побег Губки": смотрите трейлер мульфильма

Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитый мультфильм "Губка Боб Квадратные штаны" вышел в аниме-формате. Первую серию презентовали в пятницу, 24 июля.