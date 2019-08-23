Що варто подивитися з серіальних новинок до кінця цього року? У кожного свій перелік улюблених шоу. Я склав власний список того, що планую до перегляду у серпні-грудні та, відповідно, рекомендую. На повноту не претендую, але головні прем'єри осені постарався пригадати. До того ж, у коментарях кожен може додати свої рекомендації.

Сьогодні частина перша: серпень-жовтень.

"Найгучніший голос" (The Loudest Voice). Мінісеріал щойно завершився на каналі Showtime. Це 7-серійна драма про медіа-консультанта кількох американських президентів Роберта Ейлса (роль виконує Рассел Кроу). Йдеться про останні 20 років його кар'єри, коли він у якості топ-менеджера створив та керував мережею Fox News у корпорації Руперта Мердока. Буде цікаво усім медійникам та не лише.

"Терор: ганьба" (The Terror: Infamy). У другому сезоні цієї драми з елементами горору та містики дія переноситься з холодних широт Північної Америки ХIX століття (1-й сезон) до Каліфорнії, де під час Другої світової війни у таборі перебувають інтерновані японські військовополонені. Загадковим чином серед них починаються раптові смерті, які протягом сезону мають бути розкриті. Серіал стартував 12 серпня на каналі AMC.

"Мисливець за розумом" (Mindhunter), другий сезон. Дія спродюсваної Девідом Фінчером, Шарліз Терон та Джо Пенхаллом однієї з найпотужніших драм платформи Netflix відбувається за часів створення "поведінкового підрозділу" ФБР, який займався вивченням кримінальної психології злочинців. Герої знов проводять в американських в'язницях інтерв'ю з кількома серійними вбивцями, включаючи знаменитого Чарлза Менсона, та розслідують загадкове масове вбивство темношкірих дітей в Атланті у 1979-81 рр. Сезон повністю доступний з 16 серпня. Відгуки критиків на нього - ще більш схвальні, ніж на перший.

"Роман" (The Affair). 25 серпня Showtime розпочинає показ останнього, 5-го сезону, визнаної драми про позашлюбні стосунки двох головних героїв, Ноа (Домінік Вест) та Елісон (Рут Вілсон), та їхні наслідки. Згідно з анотаціями, дія останнього сезону відбуватиметься у двох часових проміжках - у наші дні та через кілька десятиліть, коли донька Елісон має розплутати головну загадку цієї історії, яка ще у 2014-му році отримала "Золотий Глобус" як найкраща драма.

"Гострі козирки" (Peaky Blinders). Того ж таки 25 серпня BBC починає трансляцію 5-го сезону своєї знаменитої кримінальної драми про будні британських гангстерів першої половини ХХ століття. Шанувальників знову чекає зустріч з кримінальною родиною Шелбі, і вона не буде останньою, оскільки автори заявляли про плани на 6-й та 7-й сезони.

"Карнівал Роу" (Carnival Row). Перший сезон фентезійного серіалу платформи Prime Video стартує 30 серпня. У головних ролях - Орландо Блум та Кара Делевінь. Це історія про міфічних істот, що залишили свою батьківщину, яку роздирає війна, та оселилися у місті, де люди не дуже раді таким "емігрантам". У центрі сюжету - розслідування низки загадкових вбивств, через яке існуюче хитке перемир'я може припинитися взагалі.

Ґоліят (Goliath). Третій сезон ще одного серіалу від Prime Video стане доступним на платформі 4-го жовтня. Це американська юридична драма з Біллі Бобом Торнтоном у головній ролі. Серіал не дуже відомий на українських теренах, але Торнтон, який грає у ньому старіючого адвоката-одинака, що кидає юридичний виклик багатим та могутнім, у 2017 році навіть отримав за цю роль "Золотого глобуса".

Про такі прем'єри листопада-грудня, як "Корона" (3-й сезон), "Катерина Велика", "Рей Донован" (7-й сезон), "Ранкове шоу" та інші розповім згодом у другій частині. Для одного посту вийшло б забагато.

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