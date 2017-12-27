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Госкино профинансирует фильм Зеленского на 17,6 миллиона

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Государственное агентство Украины по вопросам кино покроет половину расходов производства фильма Владимира Зеленского "Он и Она".

26 декабря Госкино подписало с компанией "Киноквартал" соответствующий контракт, сообщает сайт агентства.

Проект картины "Он и Она" стал победителем десятого конкурсного отбора Госкино.

Авторами сценария фильма "Он и Она" является Александр Щур и Станислав Зубрицкий. Продюсеры - Владимир Зеленский, Андрей Яковлев, Сергей Шефир и Борис Шефир.

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Сумма государственной финансовой поддержки проекта составляет 17 млн ​​620 тыс. 596 грн при общей стоимости производства 35 млн 960 тыс. 400 грн. Релиз фильма запланирован на февраль 2019 года.

"Он и Она" - история о том, что муж и жена переживают кризис отношений и решают расстаться. Во время испытательного срока, предоставленного судом, они на спор решают попробовать то, что не хотели или стеснялись делать, находясь в браке. Проходя через все, постоянно попадая в смешные ситуации, они возвращают утраченные чувства.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Госкино предоставило полный перечень запрещенных в Украине фильмов и сериалов. Самым громким запретом за последнее время стал сериал "Сваты" из-за актера Федора Добронравова.

Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Объекты
Госкинокино
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