Горбачев обвинил в распаде СССР культовый американский сериал, – СМИ

Бывший генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев, который стал последним правителем в истории СССР, считает, что американский телесериал "Даллас" повлиял на распад Советского Союза.

Так, сериал "Даллас" стал одной из первых американских лент, которые транслировались на советском телевидении – картину демонстрировали с 1978 по 1991 год. По мнению Горбачева, именно эта "мыльная опера" показала советскому зрителю западный образ жизни и тем самым подтолкнула СССР к краху. Об этом рассказал общавшийся с бывшим генсеком британский рокер Дэйв Стюарт, пишет Daily Mail.

"Что говорил Горбачев, так это то, что всему виной – сериал "Даллас". Кто-то раздобыл видеокассету и показал "мыльную оперу" по телевидению. И люди подумали: "Так вот как люди живут в Америке?" — рассказал музыкант.

Актеры сериала "Даллас". Luis Jose

Сериал был посвящен жизни семьи Юингов – миллионеров и нефтяных магнатов.

По словам Стюарта, Горбачев якобы считает, что это больше всего повлияло как на окончание холодной войны, так и на развал СССР.

"Эти полчаса дали куда более сильный эффект, чем что бы то ни было еще", — пересказал Стюарт слова Горбачева.

Кадр из сериала "Даллас". Film.ru

Напомним, в центре сюжета американского сериала "Даллас" – состоятельное семейство Юингов из Техаса, владеющее активами в сфере сельского хозяйства и нефтедобычи. Но как говорится, большие деньги – это большие проблемы. Каждый день главным героям приходится сталкиваться с огромным множеством проблем, предательством, а иногда и со смертью. Юинги постоянно находятся в самом эпицентре страстей, и это не удивительно, ведь каждый из них готов пойти на все, лишь бы только достичь поставленной цели. Сериал рассказывает о всех аспектах жизни состоятельного семейства, как внутри, так и за его приделами.

Смотрите трейлер сериала "Даллас":

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