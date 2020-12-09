Google назвал самые популярные фильмы и сериалы, которые смотрели украинцы в 2020 году

Компания Google в Украине назвала список популярных запросов и определила, какие фильмы и сериалы украинцы чаще всего искали в 2020 году. Среди них есть лента "Заражение", которая получила особую популярность из-за пандемии коронавируса.

Результаты поисковой системы представители компании презентовали на официальном сайте. Отметим, что в списке также фигурируют и многие российские кинокартины.

Рейтинг фильмов, которые чаще всего искали украинцы в 2020 году

"Зараженные"

В 2011 году авторы фильма показали, как неизвестный вирус путешествует из Китая по миру и поражает миллионы людей. Жертвами становятся как взрослые, так и дети, а на разработку вакцины отправляют лучших специалистов. События перекликались с 2020 годом, поэтому триллер занял первенство в рейтинге Google.

Кадр из фильма "Заражение" filmpro.ru

"Паразиты"

Также в список вошел южнокорейский фильм "Паразиты" режиссера Пон Джин Хо, который стал главным триумфатором "Оскара" в 2020 году. Лента победила в главной номинации премии – "Лучший фильм". Кроме того, кинокартина взяла еще три награды: "Лучший режиссер", "Лучший оригинальный сценарий" и "Лучший фильм на иностранном языке".

Обложка фильма "Паразиты" itc.ua

В центре сюжета – абсолютно бедная семья неудачников, в которой не работает никто. Они живут в грязном подвале, сидят под потолком, чтобы словить вай-фай из соседних кафешек и не закрывают окна, чтобы их жилье хоть немного обрабатывалось, когда мимо проходит дезинфектор. Чтобы найти деньги на хоть какой-нибудь скромный ужин, они зарабатывают гроши на складывании коробок для пиццы.

Кроме того, чаще всего наши люди искали в Google одну из самых успешных комедий Украины – "Скажене весілля 2". Интересовали украинцев и два российских фильма – "Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел" и "Отель "Белград".

Кадр из фильма "Скажене весілля 2" glamurchik.tochka.net

Топ-10 самых популярных фильмов по поиску украинцев:

"Заражение" (2011)

"Малефисента: Владычица тьмы" (2019)

"После. Глава 2" (2020)

"Холодное сердце 2" (2019)

"Скажене весілля 2" (2019)

"Джентльмены" (2020)

"Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел" (2018)

"Паразиты" (2019)

"Отель "Белград" (2020)

"Ford против Ferrari" (2019)

Сериалы, которые чаще всего искали украинцы в 2020 году

В рейтинг самых популярных сериалов вошли знаменитые новинки Голливуда и Украины. В частности, рейтинг возглавила криминальная драма "Бумажный дом", а на второй ступени оказалась комедия "Спіймати Кайдаша".

Сериал "Бумажный дом" afisha.ru

Кадр из сериала "Спіймати Кайдаша" stb.ua

Также отечественные киноманы искали российские сериалы "Перевал Дятлова", "Содержанки" и "Игра на выживание".

Сериал "Перевал Дятлова" premier.one

Список самых популярных сериалов в Украине в 2020 году:

"Бумажный дом" (2017 – 2020)

"Спіймати Кайдаша" (2020)

"Ведьмак" (2019)

"Игра на выживание" (2020)

"Ход королевы" (2020)

"Постучись в мою дверь" (2020)

"Перевал Дятлова" (2020)

"Ничто не случается дважды" (2018 – 2020)

"Жестокий Стамбул" (2019)

"Содержанки" (2019 – 2020)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее компания Google в Украине назвала список популярных запросов и определила, какие книги пользователи чаще всего искали в сети в 2020 году. Среди них есть "Оно", "После", "Ведьмак" и многие другие.