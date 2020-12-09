Google назвал самые популярные фильмы и сериалы, которые смотрели украинцы в 2020 году
Компания Google в Украине назвала список популярных запросов и определила, какие фильмы и сериалы украинцы чаще всего искали в 2020 году. Среди них есть лента "Заражение", которая получила особую популярность из-за пандемии коронавируса.
Результаты поисковой системы представители компании презентовали на официальном сайте. Отметим, что в списке также фигурируют и многие российские кинокартины.
"Зараженные"
В 2011 году авторы фильма показали, как неизвестный вирус путешествует из Китая по миру и поражает миллионы людей. Жертвами становятся как взрослые, так и дети, а на разработку вакцины отправляют лучших специалистов. События перекликались с 2020 годом, поэтому триллер занял первенство в рейтинге Google.
"Паразиты"
Также в список вошел южнокорейский фильм "Паразиты" режиссера Пон Джин Хо, который стал главным триумфатором "Оскара" в 2020 году. Лента победила в главной номинации премии – "Лучший фильм". Кроме того, кинокартина взяла еще три награды: "Лучший режиссер", "Лучший оригинальный сценарий" и "Лучший фильм на иностранном языке".
В центре сюжета – абсолютно бедная семья неудачников, в которой не работает никто. Они живут в грязном подвале, сидят под потолком, чтобы словить вай-фай из соседних кафешек и не закрывают окна, чтобы их жилье хоть немного обрабатывалось, когда мимо проходит дезинфектор. Чтобы найти деньги на хоть какой-нибудь скромный ужин, они зарабатывают гроши на складывании коробок для пиццы.
Кроме того, чаще всего наши люди искали в Google одну из самых успешных комедий Украины – "Скажене весілля 2". Интересовали украинцев и два российских фильма – "Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел" и "Отель "Белград".
"Заражение" (2011)
"Малефисента: Владычица тьмы" (2019)
"После. Глава 2" (2020)
"Холодное сердце 2" (2019)
"Скажене весілля 2" (2019)
"Джентльмены" (2020)
"Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел" (2018)
"Паразиты" (2019)
"Отель "Белград" (2020)
"Ford против Ferrari" (2019)
В рейтинг самых популярных сериалов вошли знаменитые новинки Голливуда и Украины. В частности, рейтинг возглавила криминальная драма "Бумажный дом", а на второй ступени оказалась комедия "Спіймати Кайдаша".
Также отечественные киноманы искали российские сериалы "Перевал Дятлова", "Содержанки" и "Игра на выживание".
"Бумажный дом" (2017 – 2020)
"Спіймати Кайдаша" (2020)
"Ведьмак" (2019)
"Игра на выживание" (2020)
"Ход королевы" (2020)
"Постучись в мою дверь" (2020)
"Перевал Дятлова" (2020)
"Ничто не случается дважды" (2018 – 2020)
"Жестокий Стамбул" (2019)
"Содержанки" (2019 – 2020)
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее компания Google в Украине назвала список популярных запросов и определила, какие книги пользователи чаще всего искали в сети в 2020 году. Среди них есть "Оно", "После", "Ведьмак" и многие другие.