Голливудский фильм предрек коронавирус еще в 2011 году

Голливудский фильм "Заражение" (Contagion) режиссера Стивена Содерберга, вышедший на экраны в 2011 году, предрек эпидемию коронавируса COVID-2019.

Как пишет BBC, через 9 лет после выхода "Заражение" вошло в список наиболее часто загружаемых лент американского iTunes Store.

Кадр из фильма "Заражение" imdb.com

В фильме женщина, которую играет Гвинет Пэлтроу, погибает от загадочного смертельного вируса, который она подхватила в Китае, и это вызывает панику во всем мире.

Сама Пэлтроу недавно подогрела интерес к фильму, обнародовав в Instagram свое фото в маске во время трансатлантического перелета.

"Я уже видела это кино. Поэтому сохраняйте спокойствие, воздержитесь от рукопожатий, чаще мойте руки", – написала актриса.

Как и настоящий коронавирус COVID-2019, вымышленный вирус из фильма MEV-1 распространяется при близком контакте людей или через прикосновения к зараженным поверхностям.

При этом нынешняя вспышка гораздо менее смертельна, чем экранная. В фильме MEV-1 за месяц убивает 26 млн человек, а число жертв коронавируса за три месяца еще не превысило 4 тыс. человек.

Сценарист "Заражения" Скотт Бернс рассказал, что авторы фильма ставили перед собой задачу показать, насколько современное общество не подготовлено к подобным эпидемиям.

"Сходство "Заражения" и коронавируса незначительное, случайное и на самом деле не так уж и важно. Куда важнее и более точной оказалась общественная реакция, распространение страха и эффект домино", – отметил он.

Как писал OBOZREVATEL, по состоянию на 14 марта в мире коронавирусом заражены 145 369 человек. За сутки количество инфицированных выросло более чем на девять тысяч человек.

Группа британских ученых утверждает, что вакцина от коронавируса COVID-2019 находится на грани разработки. Она дала первый успешный результат в испытаниях на мышах.

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