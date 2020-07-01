Голливуд впервые в истории купил права на украинский фильм: что это за лента

Крупнейший в мире американский кинодистрибьютор Lionsgate через свою компанию Grindstone Entertainment приобрел права на украинский триллер Let it Snow режиссера Станислава Капралова.

Это первый случай в истории украинского кинематографа, когда Голливуд покупает фильм отечественного производства. Об этом Станислав Капралов написал на личной странице в Facebook.

"Большая новость для меня, как кинематографиста, и для Украины в целом! Фильм украинского режиссера впервые купил Голливуд! Американский дистрибьютор приобрел права на англоязычный триллер Let it Snow с Иванкой Сахно в главной роли. Наконец об этом можно говорить вслух, ведь несколько месяцев приходилось радоваться молча и сдерживать язык за зубами", – высказался режиссер.

Facebook Станислава Капралова

Фильм создан в копродукции Украины с США и Испанией. Продюсером ленты выступил Сергей Лавренюк (Solar Media Entertainment), копродюсеры – Ян Фишер, Роджер Корби (FishCorb Films) и Станислав Капралов, исполнительный продюсер – Марианна Новикова.

Главные роли в триллере исполнили Иванна Сахно ("Шпион, который меня бросил", "Тихоокеанский рубеж: Восстание"), Алекс Гафнер ( "Погружение", "Советник") и Тинатин Далакишвили ( "Звезда", "Любовь с акцентом", "Эбигейл").

Сюжет фильма разворачивается в горях. За сноубордисткой, любительницей фрирайда, гонится черный снегоход с безликим всадником. Он не просто хочет уничтожить героиню, а как драматург, наслаждаясь процессом, разыгрывает зрелищную кровавую пьесу.

Кадр из фильма Let it Snow Facebook Станислава Капралова

Let it Snow будет показан в кинотеатрах на территории Северной Америки, а уже с 22 сентября она выйдет в прокат в VOD-формате.

"Let It Snow – это сильный и захватывающий триллер. Широкомасштабные кадры гор, покрытые снегом, пробирают аудиторию до костей", – прокомментировали ленту в Голливуде.

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