Главная Новости
30 марта • обновлено в 17:58
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Блоги - Новости кино

Диванный критик
Диванный критик
Блогер Все статьи автора

Голливуд понемногу загибается: какие фильмы мы не увидим из-за коронавируса

404

Эта тема всех уже порядком достала, но от этого никуда не денешься. Американские киностудии свернули производство многих фильмов. Конечно, здоровье превыше всего. Однако убытки в 20 миллиардов долларов никто возвращать не будет.

Среди самых ожидаемых фильмов хотелось бы отметить очередную часть Бондианы — "Не время умирать". Громкая премьера была отложена по меньшей мере на полгода. И то не совсем понятно, когда покажут фильм, посвященный юбилею агента 007.

Голливуд понемногу загибается: какие фильмы мы не увидим из-за коронавируса

Из-за китайской заразы также не состоится "перезагрузка" одной из диснеевских принцесс. Фильм "Мулан" также перенесен на неопределенный срок. Это решение далось киностудии Walt Disney далось непросто. Оно и понятно, ведь такие деньжищи могут улететь в Мандалу. К слову, на сиквел о китайской воительнице потратили 200 миллионов долларов.

Кроме того, отложили премьеру очередного последнего дела Доминика Торетто. Девятая часть "Форсажа" официально перенесена на май. Но смотря на то, как зараза и дальше ширится по планете, приключения Вина Дизеля и компании можно не увидеть вообще.

На этом, пожалуй, можно закончить список. Ведь если его продолжать, мы будем наблюдать агонию крупнейшего кинобизнеса в мире.

А пока вы можете смотреть лучшие голливудские, и не только, фильмы на Divan.TV.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Диванный критик Диванный критик
Место
США
Тег
кино
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кино

Коронавирус. Самое важное

Новости кіно

Топ-публикации

Топ-блоги