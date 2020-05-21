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21 мая • обновлено в 12:28
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Главный герой "Спіймати Кайдаша" рассказал о продолжении сериала

1.2т
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Украинский актер Тарас Цимбалюк, который сыграл главную роль в нашумевшем украинском произведении – сериале "Поймать Кайдаша" рассказал о продолжении ленты.

Эксклюзивно для OBOZREVATEL он сообщил, что не считает сериальную историю Кайдашей законченной.

"История не закончена": главный герой "Спіймати Кайдаша" рассказал о продолжении сериала
"История "Поймать Кайдаша", конечно, не закончена. Вообще. Там показана сцена обычной украинской семьи, это остросоциальная история. Семья, в которой все хорошо, все живы-здоровы, но они друг друга не слышат. Поэтому, со стороны это именно так и выглядит, как в сериале, к сожалению. Конечно, я бы хотел, чтобы "Поймать Кайдаша" продолжили и очень хотел бы сняться во втором сезоне", - сказал он.

По словам актера, исполнителя роли Карпа, "Поймать Кайдаша" – это одна из немногих работ, которую можно с удовольствием смотреть, которая воспринимается как настоящее кино.

"История не закончена": главный герой "Спіймати Кайдаша" рассказал о продолжении сериала

Как ранее писал OBOZREVATEL,в марте этого года украинских зрителей покорил колоритный сериал "Поймать Кайдаша", снятый по сюжету знаменитой повести Ивана Нечуя-Левицкого. Съемки сериала проходили в украинских селах, большинство из которых расположены в Киевской области.

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Автор
Мария Дидык
Место
Украина
Тег
кино
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