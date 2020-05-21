"История не закончена": главный герой "Спіймати Кайдаша" рассказал о продолжении сериала

Украинский актер Тарас Цимбалюк, который сыграл главную роль в нашумевшем украинском произведении – сериале "Поймать Кайдаша" рассказал о продолжении ленты.

Эксклюзивно для OBOZREVATEL он сообщил, что не считает сериальную историю Кайдашей законченной.

"История "Поймать Кайдаша", конечно, не закончена. Вообще. Там показана сцена обычной украинской семьи, это остросоциальная история. Семья, в которой все хорошо, все живы-здоровы, но они друг друга не слышат. Поэтому, со стороны это именно так и выглядит, как в сериале, к сожалению. Конечно, я бы хотел, чтобы "Поймать Кайдаша" продолжили и очень хотел бы сняться во втором сезоне", - сказал он.

По словам актера, исполнителя роли Карпа, "Поймать Кайдаша" – это одна из немногих работ, которую можно с удовольствием смотреть, которая воспринимается как настоящее кино.

Как ранее писал OBOZREVATEL,в марте этого года украинских зрителей покорил колоритный сериал "Поймать Кайдаша", снятый по сюжету знаменитой повести Ивана Нечуя-Левицкого. Съемки сериала проходили в украинских селах, большинство из которых расположены в Киевской области.

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