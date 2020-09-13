Главную награду Венецианского кинофестиваля 2020 получил фильм 'Земля кочевников'. Фото и видео

Обладателем "Золотого льва" на 77-м Венецианском кинофестивале стал фильм режиссера Хлои Джао "Земля кочевников".

Об этом сообщают представители фестиваля в Twitter.

Всего за главный приз поборолись 18 картин.

Гран-при получила мексиканская лента "Новый порядок".

Лучшим актером и обладателем "Кубка Вольпи" стал Франческо Фавино за роль в фильме "Наш отец" режиссера Клаудио Ноче.

Лучшую женскую роль и награду "Кубок Вольпи получила Ванесса Кирби, сыгравшая в фильме "Фрагменты женщины" режиссера Корнеля Мундруцо.

Лучшим режиссером стал Чайтанья Тамхане, который представил фильм "Ученик".

Награду имени Марчелло Мастроянни за лучший дебют взял актер Рухану Замани за роль в фильме "Солнечные дети" режиссера Маджида Маджиди.

Фильм украинского режиссера Натальи Ворожбит "Плохие дороги" получил награду как "Самая инновационная лента конкурса" от Веронского киноклуба.

Лента российского режиссера Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи" получила специальную премию жюри Венецианского кинофестиваля.

Стоит отметить, что 77-й Венецианский кинофестиваль проходил с 2 по 12 сентября. И несмотря на пандемию коронавируса, мероприятие не стали отменять. Организаторы фестиваля сообщили, что будут соблюдены все нормы безопасности, а само мероприятие пройдет более скромно.

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