Гермиона повзрослела: горячие фото 30-летней Эммы Уотсон

Популярная британская актриса и модель Эмма Уотсон 15 апреля отмечает свой день рождения. Ей исполняется 30 лет.

Как известно, Эмма стала звездой мирового масштаба в возрасте 9 лет, после того как сыграла Гермиону Грейнджер в фильме о Гарри Поттере. К юбилею актрисы OBOZREVATEL предлагает увидеть самые откровенные фото знаменитости.

Эмма Уотсон Getty Images

Эмма Уотсон родилась 15 апреля 1990 года в городе Мезон-Лаффит, пригороде Парижа, Франция, в семье английских адвокатов. Когда Эмме было 5, семья вернулась в Британию.

В 1999 году она получила роль Гермионы Грейнджер в ленте о Гарри Поттере, что принесло актрисе множество наград, а также более 10 миллионов фунтов стерлингов.

Так, в 2009 году Эмма была занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая высокооплачиваемая актриса десятилетия.

Эмма Уотсон в фильме "Гарри Поттер и философский камень" кадр из фильма

Интересно, что поучаствовать в кастинге на роль в фильме "Гарри Поттер и философский камень" Эмме Уотсон предложил руководитель драмкружка из ее школы.

Сейчас актриса продолжает сниматься в кино, также она известна как фотомодель и борец за права женщин: в 2014 году Эмму Уотсон назначили послом доброй воли ООН-женщины.

Эмма Уотсон Getty Images

Эмма Уотсон Getty Images

Эмма Уотсон Getty Images

Эмма Уотсон Getty Images

Эмма Уотсон Getty Images

Эмма Уотсон Getty Images

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