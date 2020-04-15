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15 апреля • обновлено в 07:31
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Гермиона повзрослела: горячие фото 30-летней Эммы Уотсон

2.7т
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Популярная британская актриса и модель Эмма Уотсон 15 апреля отмечает свой день рождения. Ей исполняется 30 лет.

Как известно, Эмма стала звездой мирового масштаба в возрасте 9 лет, после того как сыграла Гермиону Грейнджер в фильме о Гарри Поттере. К юбилею актрисы OBOZREVATEL предлагает увидеть самые откровенные фото знаменитости.

Эмма Уотсон

Эмма Уотсон

Getty Images

Эмма Уотсон родилась 15 апреля 1990 года в городе Мезон-Лаффит, пригороде Парижа, Франция, в семье английских адвокатов. Когда Эмме было 5, семья вернулась в Британию.

В 1999 году она получила роль Гермионы Грейнджер в ленте о Гарри Поттере, что принесло актрисе множество наград, а также более 10 миллионов фунтов стерлингов.

Так, в 2009 году Эмма была занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая высокооплачиваемая актриса десятилетия.

Эмма Уотсон в фильме "Гарри Поттер и философский камень"

Эмма Уотсон в фильме "Гарри Поттер и философский камень"

кадр из фильма

Интересно, что поучаствовать в кастинге на роль в фильме "Гарри Поттер и философский камень" Эмме Уотсон предложил руководитель драмкружка из ее школы.

Сейчас актриса продолжает сниматься в кино, также она известна как фотомодель и борец за права женщин: в 2014 году Эмму Уотсон назначили послом доброй воли ООН-женщины.

Эмма Уотсон

Эмма Уотсон

Getty Images

Эмма Уотсон

Эмма Уотсон

Getty Images

Эмма Уотсон

Эмма Уотсон

Getty Images

Эмма Уотсон

Эмма Уотсон

Getty Images

Эмма Уотсон

Эмма Уотсон

Getty Images

Эмма Уотсон

Эмма Уотсон

Getty Images

@carterbowman1 🧡

Допис, поширений Emma Watson (@emmawatson)

@carterbowman1 💛

Допис, поширений Emma Watson (@emmawatson)

@josholins ❤️

Допис, поширений Emma Watson (@emmawatson)

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Автор
Алина Мельник
Тема
Блог кино
Персона
Эмма Уотсон
Место
Великобритания
Теги
Гарри Поттер день рождения фотографии актриса люди шоу-бизнес шоу звезды кино
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