Генри Кавилл - настоящий Супермен! Самые интересные факты о звезде Голливуда

Американскому актеру Генри Кавиллу долгое время не везло: он хотел сыграть Бэтмена, думал сняться в "Сумерках"... Но не сложилось.

Его звездный час настал, когда он прошел кастинг на роли Супермена в блокбастере "Человек из стали". После этого Кавилл стал одной из главных звезд вселенной DC и мигом ворвался в сонм суперзвезд Голливуда.

Осенью 2019 года на экраны выходит один из самых долгожданных сериалов последних лет - "Ведьмак". В нем Кавилл сыграет роль легендарного Геральта из Ривии.

OBOZREVATEL собрал самые интересные факты об этом актере.

Кавилл не планировал становиться актером, хоть и играл в театральных постановках в юные годы. Он планировал поступить в университет и изучать там египтологию, а впоследствии - вступить в Королевские вооруженные силы, как сделали старшие братья.

Однако он очень рано попал в кино. Уже в 18 лет Кавилла пригласили принять участие в съемках совместного канадско-итальянского триллера "Лагуна", а вскоре ему досталась очень интересная роль Альберта Мондего в экранизации классического романа Александра Дюма "Граф Монте-Кристо". Молодой актер блестяще с ней справился и привлек внимание критиков.

Первая роль, которая в 2007 году принесла Кавиллу популярность, – Чарльз Брэндон, герцог Саффолка в историческом сериале "Тюдоры". Этот неоднозначный персонаж – умный и чувственный, но верный жестокому королю Генриху VIII (Джонатан Рис-Майерс) – покорил сердца многих телезрительниц.

Автор "Сумерек" Стефани Майер тоже пала жертвой обаяния Кавилла и требовала, чтобы актера взяли на роль Эдварда Каллена. К сожалению, на момент съемок первой части саги Генри было 24 года, и он не мог сыграть вечно 17-летнего вампира.

В 2005 году журнал Empire назвал Генри самым невезучим человеком в Голливуде. А все потому, что актера обошли стороной 3 популярные роли, на которые он претендовал. Бэтмена сыграл Кристиан Бейл, роль Супермена (в фильме Брайана Сингера "Возвращение Супермена") досталась Брендону Руту, а создатели серии о Джеймсе Бонде сочли Кавилла слишком молодым и отдали предпочтение Дэниелу Крэйгу.

Также он мог сыграть Седрика Дигори в фильме "Гарри Поттер и Кубок огня", но уступил Роберту Паттинсону. Такая же история случилась и с "Сумерками".

2013-й стал для актера годом реванша: его наконец взяли на главную роль в перезапуске саги о Супермене – "Человек из стали". Режиссер фильма Зак Снайдер сообщил, что Генри был "идеальным выбором на роль супергероя с буквой S на груди".

Кавилл скрывает свою личную жизнь. Из-за этого ходили слухи, что он является представителем секс-меньшинств. Однако позже выяснилось, что он встречался с наездницей Эллен Уитакер, с борцом ММА и актрисой Джиной Карано, с каскадером и танцовщицей Люси Корк.

Последний роман Кавилла – 23-летняя пожарная Тайла Бишоп.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США в возрасте 69 лет скончалась звезда фильмов о Супермене Марго Киддер.

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