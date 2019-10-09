Где ты, Адам? В Украине представили фильм про Афон

8 октября на XVII международном фестивале православного кино "Покров" в киевском "Доме Кино" состоялась премьера документального фильма "Где ты, Адам?"

Его главным героем стал игумен православного мужского монастыря Дохиар на Афоне геронда (старец) Григорий (Зумис), покинувший этот мир в октябре прошлого года.

Фильм уникален по нескольким причинам. Организация съемок продолжалась долгие годы, поскольку на Афоне запрещено снимать кино. Фильм был создан усилиями всего нескольких человек. С момента первой съемки до последней прошло 4 года.

Продюсер фильма протодиакон Александр Плиска с герондой Григорием

И все-таки главное в фильме – не это.

Главное – его медитативность, созерцательность и особый посыл.

Уже с первых минут зритель попадает в параллельный мир безвременья. Волны накатываются на берег и отступают, солнце появляется за горизонтом и снова прячется за него, природа пробуждается и снова замирает. Вечный круговорот вечной жизни.

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В этот вечный природный цикл встроен цикл человеческий – кажется, что и он вечен. Колокольный звон, утренняя молитва, богослужение, трапеза, работа, снова молитва, уединение, снова физический труд и снова – колокольный звон и молитва.

Движение камеры практически не ощутимо. Похоже, ее не замечают и сами главные герои – геронда и монахи. Кажется, что о земных заботах и небесных тайнах они рассказывают не режиссеру, а лично тебе – своему гостю и лучшему другу.

…В кадре несколько раз появляется искалеченный старый пес, который ползет, волоча за собой безжизненные лапы. И стая полудиких кошек всех мастей, собравшихся вокруг своего кормильца – местного монаха.

Это мир, принимающий искалеченные тела и души.

Это мир, в котором знают, что такое сострадание и прощение.

Это мир, в котором не забыли, что такое человеческие слёзы.

"Я много плакал", – признается старец. И кадры, выхватывающие его мокрое лицо, подтверждают это.

…Сегодня в обители особое событие: постриг монаха. "Свободным ли разумом и по собственной ли воле приступаешь ко Господу?" "Не по нужде или по принуждению?" "Пребудешь ли в монастыре, подвизаясь до последнего вздоха?" "Сохранишь ли себя в девстве, целомудрии и благочестии?", – спрашивают молодого мужчину. И он снова и снова подтверждает свое решение.

…Монах Ефрем, хирург по образованию, под местной анестезией ножницами режет себе палец. "Вы сами себе сделали операцию?" – спрашивает голос за кадром. "Ноготь был поврежден, нужно было его убрать. Хирург тоже должен испытывать боль, не только другим ее причинять", – поясняет он, улыбаясь.

…В обители празднуют Воскресение Христово. После пасхального богослужения – праздничная трапеза. Братия устроила "битву писанок". Мальчик дарит геронде "неубиваемое" яйцо – деревянное. Тот, смеясь, принимает подарок и спешит проверить его "в деле".

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Смешное и грустное. Серьезное и забавное. Малое и великое. Здесь есть всё – как и в обычной человеческой жизни. Но есть и что-то большее – то, что можно почувствовать, только находясь тут, рядом с этими людьми.

В фильме устами самого геронды и монахов провозглашаются вечные христианские истины и главный призыв к верующим – к покаянию. "Где ты, Адам?"

Но даже человеку, далекому от христианства и православия, от религии как таковой, стоит его посмотреть. Хотя бы для того, чтобы убедиться: в мире есть место, где молятся за всех. Где принимают всех. Где верят в бессмертие человеческой души и где готовы сделать всё, чтобы привести ее к спасению.

Справка OBOZREVATEL:

Фильм "Где ты, Адам?"

Режиссер, оператор и монтажер Александр Запорощенко

Продюсер и автор идеи Александр Плиска

Композитор Святослав Лунёв

Продолжительность: 80 минут

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